«Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Суперкубка Испании по футболу 9 января 2020 года

В четверг, 9 января, «Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Встреча, которая пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико».

«Барселона»

«Барселона» едет в Саудовскую Аравию в статусе действующего чемпиона, но в нынешнем сезоне Примеры она играет не так убедительно, как в прошлом.

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу, однако лишь по дополнительным показателям обгоняют «Реал». Да и «Атлетико» с «Севильей» они опережают всего на пять баллов.

В 2020 году подопечные Эрнесто Вальверде провели один матч, в котором неожиданно разошлись миром с «Эспаньолом» (2:2), доигрывая встречу в меньшинстве из-за удаления Френки де Йонга.

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После травм у «Барселоны» восстанавливаются Марк-Андре тер Штеген, Усман Дембеле и Артур.

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» попал в Суперкубок Испании за счет того, что занял второе место в прошлом сезоне национального первенства.

Сейчас он занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Реала» на пять очков.

В начале января «матрасники» на своем поле одолели «Леванте» (2:1), продлив победную серию до трех матчей.

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «Атлетико» находятся Диего Коста, Дарио Поведа, Шиме Врсалько, Коке, Тома Лемар и Стефан Савич.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество каталонцам: победа «Барселоны» — 2.07, победа «Атлетико» — 3.90, ничья — 3.50.

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У «матрасников» в текущем сезоне хватает проблем, главная из которых — плохая реализация в атаке. В чемпионате Испании они забили всего 22 гола в 19 сыгранных турах, чего явно недостаточно для того, чтобы претендовать на чемпионский титул.

Впрочем, команда Вальверде тоже далека от идеальных кондиций. В трех из последних четырех матчах Ла Лиги она потеряла очки. Также в глаза бросается ее неспособность так же уверенно контролировать мяч, как в лучшие годы.

В таких условиях у подопечных Диего Симеоне, играющих с акцентом на оборону, могут появиться шансы. Наш прогноз — «мадридцы не проиграют» за 1.84.

Еще один интересный вариант — «ничья в первом тайме или матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.73. 0