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    «Атлетико» «засушит» игру

    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в игре Суперкубка Испании 9 января 2020 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Атлетико»
    Лионель Месси
    В рамках полуфинала Суперкубка Испании состоится матч между «Барселоной» и «Атлетико». Команды встретятся в городе Джидда на нейтральном поле. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико».

    «Барселона»

    «Барса» провела последний поединок 4 января. Это была встреча в рамках испанской Примеры. Дерби с «Эспаньолом» закончилось вничью 2:2.

    «Каталонцы» сыграли вничью трижды за четыре последних матча. В противостоянии с мадридским «Реалом» подопечные Вальверде расписали нулевую ничью.

    Также было результативное перемирие в игре с «Реал Сосьедадом». Единственная победа за четыре встречи была над «Алавесом» (4:1).

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    Последние 10 игр «Барселона» демонстрирует вполне стабильные результаты, выиграв 7 раз за этот период. Однако стоит отметить, что в 4 из 6 матчей «блауграна» пропускали не менее двух мячей.

    Своим партнерам по команде не поможет Дембеле. Также травмированы Артур и Тер Штеген.

    «Атлетико»

    «Атлетико» не терял очки в четырех последних поединках. Во всех случаях команда забивала по 2 гола, пропустив при этом два мяча за 4 игры.

    В прошлый раз «матрасники» разобрались с «Леванте» (2:1). С аналогичным счетом «полосатые» выиграли у «Бетиса» на выезде. С одинаковым счетом 2:0 подопечные Симеоне выиграли у «Осасуны» и московского «Локомотива».

    За 5 встреч «Атлетико» пропустил только 2 мяча. При этом мадридский коллектив редко забивает больше двух голов.

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    Прогноз

    «Барселона» в последнее время часто пропускает, однако и «Атлетико» не отличается высокой результативностью. Последний очный матч между этими командами завершился со счетом 0:1 в пользу «сине-гранатовых».

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    2.07 и 3.75 — такие коэффициенты предлагают букмекеры. 1.57 и 2.50 дают на проход одной и другой команды соответственно.

    Вряд ли матч будет открытым. Можно ожидать много борьбы. «Матрасники» закроют все зоны, а «Барсе» придется тщательно искать бреши в обороне соперника. Прогнозирует «тотал меньше 2.5». Коэффициент — 1.88. 0

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    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.88) и ставки на тоталы в игре Суперкубка Испании 9 января 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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