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    «Ман Сити» обыграл «МЮ» в первом матче полуфинала Кубка лиги

    «МЮ» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:№, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    В первом матче 1/2 финала Кубка английской «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Уолкер на правом фланге красивым финтом ушёл от соперника и прострелил к центру, на Бернарду Силву, которому удался великолепный удар в левый верхний угол ворот из-за пределов штрафной «МЮ».

    На 33-й минуте «Сити» удвоил преимущество. Бернарду Силва по центру отличную передачу запустил на Мареза, который в штрафной «МЮ» убежал от Линделёфа и пробил мимо голкипера в сетку ворот.

    А на 39-й минуте «Горожане» отбились у своей штрафной и убежали в атаку по центру. Стерлинг ворвался в штрафную, слева прострелил вдоль ворот, попал в де Хеа, от него мяч с бильярдной скоростью срикошетил в Перейру, а там уже и в ворота «Юнайтед».

    Хозяева отквитали один мяч на 70-й минуте. Гринвуд выполнил передачу к штрафной на Рашфорда, который обыграл двух соперников и на паузе пробил мимо Браво под штангу ворот «Сити».

    Ответный матч пройдет 29 января на «Этихаде».

    Кубок английской лиги. 1/2 финала
    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:3)
    Голы: Бернарду Силва, 17 (0:1). Махрез, 33 (0:2). Перейра, 38 — в свои ворота (0:3). Рэшфорд, 70 (1:3)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Джоунс, Линделеф, Уильямс, Джеймс (Гомеш, 64), Фред, Перейра, Лингард (Матич, 46), Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81)«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Эрнандес, Менди, Гюндоган, Де Брейне (Габриэл Жезус, 80), Махрез (Фоуден, 86), Бернарду Силва, СтерлингПредупреждения: Лингард, 35. Фред, 52. Эрнандес, 63. Уильямс, 73. Уокер, 82
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