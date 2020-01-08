«МЮ» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:№, обзор голов

В первом матче 1/2 финала Кубка английскойодержал гостевую победу надсо счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Уолкер на правом фланге красивым финтом ушёл от соперника и прострелил к центру, на Бернарду Силву, которому удался великолепный удар в левый верхний угол ворот из-за пределов штрафной «МЮ».

На 33-й минуте «Сити» удвоил преимущество. Бернарду Силва по центру отличную передачу запустил на Мареза, который в штрафной «МЮ» убежал от Линделёфа и пробил мимо голкипера в сетку ворот.

А на 39-й минуте «Горожане» отбились у своей штрафной и убежали в атаку по центру. Стерлинг ворвался в штрафную, слева прострелил вдоль ворот, попал в де Хеа, от него мяч с бильярдной скоростью срикошетил в Перейру, а там уже и в ворота «Юнайтед».

Хозяева отквитали один мяч на 70-й минуте. Гринвуд выполнил передачу к штрафной на Рашфорда, который обыграл двух соперников и на паузе пробил мимо Браво под штангу ворот «Сити».

Ответный матч пройдет 29 января на «Этихаде».