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    Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»

    Футбол Серия A Футбол Италии Сампдория Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в поединке 18-го тура чемпионата Италии против «Сампдории».

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Отметим, что в заявку включен шведский нападающий Златан Ибрагимович, которого представили в качестве новичка команды 2 января.

    Полностью заявка выглядит следующим образом:

    Голкиперы: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Пепе Рейна.

    Защитники: Давиде Калабрия, Маттиа Кальдара, Андреа Конти, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли.

    Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Джакомо Бонавентура, Марко Брешанини, Хакан Чалханоглу, Франк Кесси, Раде Крунич, Лукас Пакета.

    Нападающие: Самуэль Кастильехо, Златан Ибрагимович, Рафаэль Леау, Даниэль Мальдини, Кшиштоф Пёнтек, Сусо.

    Матч «Милан» — «Сампдория» состоится на «Сан-Сиро» 6 января, начало — 17:00 мск. 0

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