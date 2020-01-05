Ибрагимович включен в заявку «Милана» на матч с «Сампдорией»

на своем официальном сайте опубликовал список футболистов, которые могут принять участие в поединке 18-го тура чемпионата Италии против

Отметим, что в заявку включен шведский нападающий Златан Ибрагимович, которого представили в качестве новичка команды 2 января.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

Голкиперы: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Пепе Рейна.

Защитники: Давиде Калабрия, Маттиа Кальдара, Андреа Конти, Маттео Габбия, Тео Эрнандес, Матео Мусаккьо, Алессио Романьоли.

Полузащитники: Исмаэль Беннасер, Джакомо Бонавентура, Марко Брешанини, Хакан Чалханоглу, Франк Кесси, Раде Крунич, Лукас Пакета.

Нападающие: Самуэль Кастильехо, Златан Ибрагимович, Рафаэль Леау, Даниэль Мальдини, Кшиштоф Пёнтек, Сусо.

Матч «Милан» — «Сампдория» состоится на «Сан-Сиро» 6 января, начало — 17:00 мск. 0