«Хетафе» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

Мадридскийв гостевом матче 19-го тура испанской Примеры одержал победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 34-й минуте — автором автогола стал вратарь хозяев Давид Сория.

На 53-й Рафаэль Варан удвоил счет, забив головой после навеса Тони Крооса и розыгрыша штрафного.

А на шестой добавленной минуте второго тайма Лука Модрич в контратаке направил мяч в пустые ворота.

«Реал» вышел в лидеры чемпионата, набрав 40 очков после 19 матчей. «Барселона», у которой 39 очков, свой матч 19-го тура проведет позже. У «Хетафе» 30 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Реал» примет «Севилью», а «Хетафе» на выезде сыграет с «Леганесом».