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    «Реал» одержал крупную победу над «Хетафе»

    «Хетафе» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Мадридский «Реал» в гостевом матче 19-го тура испанской Примеры одержал победу над «Хетафе» со счетом 3:0.

    «Реал»
    «Реал»

    Счет в матче был открыт на 34-й минуте — автором автогола стал вратарь хозяев Давид Сория.

    На 53-й Рафаэль Варан удвоил счет, забив головой после навеса Тони Крооса и розыгрыша штрафного.

    А на шестой добавленной минуте второго тайма Лука Модрич в контратаке направил мяч в пустые ворота.

    «Реал» вышел в лидеры чемпионата, набрав 40 очков после 19 матчей. «Барселона», у которой 39 очков, свой матч 19-го тура проведет позже. У «Хетафе» 30 очков и седьмая позиция.

    В следующем туре «Реал» примет «Севилью», а «Хетафе» на выезде сыграет с «Леганесом».

    Примера. 19-й тур
    «Хетафе» — «Реал» — 0:3 (0:1)
    Голы: Сория, 34 — в свои ворота (0:1). Варан, 53 (0:2). Модрич, 90+6 (0:3)«Хетафе»: Сория, Суарес, Даконам, Кабрера, Ньом (Ндиай, 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Анхель, Фажр (Хорхе Молина, 60), Мата (Портильо, 80)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитау, Варан, Менди, Каземиру, Кроос (Вальверде, 71), Модрич, Иско (Винисиус Жуниор, 71), Бензема (Йович, 81), БэйлПредупреждения: Ньом, 34. Суарес, 39. Йович, 82. Менди, 90+5. Портильо, 90+5
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