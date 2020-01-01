Лэмпарда беспокоит отсутствие стабильности

Главный тренер «Челси»поделился эмоциями после матча 21-го тура Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1).

«Я разочарован по ряду причин. В первом тайме нужно было выигрывать матч, но мы не были в достаточной мере безжалостны по отношению к сопернику. Мы забили гол, завладели мячом, но не убили интригу. Мы позволили "Брайтону" остаться в игре.

В итоге случился чудо-гол, и нам еще повезло не проиграть этот матч. В конце встречи тактика обеих команд была схожей, но соперник выглядел лучше. Нужно принять это и не падать духом.

Беспокоит отсутствие стабильности. Нужно обратить на это внимание. Надо разобрать эту игру. Мы набрали очко, но я недоволен выступлением», — сказал Лэмпард в эфире BT Sport. 0