Названа символическая сборная французской Лиги 1 первого круга

Килиан Мбаппе
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Отметим, что в список лучших игроков французского первенства вошли сразу шесть игроков ПСЖ.
Полностью символическая сборная Лиги 1 выглядит следующи образом: Стив Манданда («Марсель»), Хуан Бернат (ПСЖ), Тиаго Силва (ПСЖ), Юсеф Аталь («Ницца»), Юнис Абдельхамид («Ренн»), Марко Верратти (ПСЖ), Димитри Лиенар («Страсбур»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Виссам Бен Йеддер («Монако»).
Парижский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая своего ближайшего преследователя на семь очков. 0