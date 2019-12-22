«Монако» — «Лилль»: счет матча 5:1, обзор голов

В составе победителей дубль оформил Виссам Бен Йеддер, еще по разу отличились Желсон Мартинш, Бальде Кейта и Камил Глик.
Российских хавбек «монегасков» Александр Головин отметился желтой карточкой.
Единственный мяч «Лилля» забил Виктор Осимхен.
Ранее сообщалось, что в случае поражения от «Лилля» главный тренер монегасков Леонарду Жардим будет уволен.
«Монако» поднялись на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков.
Лига 1. 19-й тур
«Монако» — «Лилль» — 5:1 (2:1)
Голы: Осимен, 13 (0:1). Мартинш, 23 (1:1). Бальде, 29 (2:1). Бен Йеддер, 53 (3:1). Бен Йеддер, 65 (4:1). Глик, 90+2 (5:1)«Монако»: Леком, Агилар, Жемерсон, Глик, Марипан, Мартинш (Силва, 85), Бакайоко, Жил Диаш, Головин, Бен Йеддер (Слимани, 90), Бальде (Огюстен, 81)«Лилль»: Меньян, Зеки Челик, Жозе Фонти, Габриэл, Брадарич, Ренату Санчеш (Реми, 67), Андре, Сумаре, Иконе (Юсуф Языджи, 38), Бамба, Осимен (Араужу, 76)Предупреждения: Жозе Фонти, 9. Головин, 28. Марипан, 31. Агилар, 70