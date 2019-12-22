«Монако» — «Лилль»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Францииодержал крупную домашнюю победу над— 5:1.

В составе победителей дубль оформил Виссам Бен Йеддер, еще по разу отличились Желсон Мартинш, Бальде Кейта и Камил Глик.

Российских хавбек «монегасков» Александр Головин отметился желтой карточкой.

Единственный мяч «Лилля» забил Виктор Осимхен.

Ранее сообщалось, что в случае поражения от «Лилля» главный тренер монегасков Леонарду Жардим будет уволен.

«Монако» поднялись на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 28 очков.