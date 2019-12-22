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    «Лацио» завоевал Суперкубок Италии

    «Ювентус» — «Лацио»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Ювентус Лацио
    «Лацио» одержал победу над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Эр-Рияде, завершилась со счетом 3:1.

    Римляне вышли вперед на 16-й минуте, когда точный удар с десяти метров нанес Луис Альберто, которому результативную передачу отдал Сергей Милинкович-Савич.

    «Старая синьора» отыгралась на 45-й минуте. Томас Стракоша отразил мяч перед собой после удара Криштиану Роналду, а первым на добивание подоспел Пауло Дибала.

    «Орлы» вернули минимальный перевес на 73-й минуте. Отличился Сенад Лулич, который на дальней штанге замкнул прострел с фланга.

    Победную точку «Лацио» поставил в компенсированное время второго тайма усилиями Данило Катальди, который классно пробил со штрафного. Как раз перед этим эпизодом вторую желтую карточку получил игрок «Юве» Родриго Бентанкур.

    «Лацио» завоевал Суперкубок Италии в пятый раз в своей истории. Также римский клуб выигрывал трофей в 1998, 2000, 2009 и 2017 годах. 0

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