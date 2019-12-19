Президент «Оренбурга» назвал примерные сроки строительства нового стадиона

Президент «Оренбурга»предположил, что строительство нового стадиона в городе начнется в 2022 или 2023 году.

«Сергей Прядкин приезжал в Оренбург с инспекционной проверкой по нашему стадиону, прошли, посмотрели, мы сейчас ведем реконструкцию по увеличению мест. Но все равно это стадион, хоть он уютный, не сегодняшнего дня.

Для проведения серьезных турниров, учитывая наши климатические условия, необходим современный стадион именно с выдвижной крышей. У РПЛ есть идея делать такие стадионы в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге и, возможно, Самаре, чтобы на них можно было проводить матчи в холодные времена года.

Мы эту тему обсуждаем уже давно и достаточно серьезно, губернатор Денис Паслер тоже поддерживает эту идею, но это пока вопрос в перспективе. Нужно сначала договориться всем участвующим сторонам в реализации проекта, то есть, администрации области, министерству спорта, самому футбольному клубу, и нужно определить, кто какой вклад вносит, а потом уже можно будет говорить о выборе проекта.

Дальше пойдет подготовка технического задания на проектирование, прохождение экспертиз, определение финансирования и потом уже само строительство. Я думаю, что в перспективе строительство начнется через три-четыре года», — приводит слова Кияева ТАСС. 0