«Лион» — «Тулуза»: счет матча 4:1, обзор голов

В составе победителей дубль на счету форварда Бертрана Траоре, еще по разу отличились Мартин Террье и Жан Лукас.
Единственный гол «Тулузы» забил Куадио Коне.
Соперником «Лиона» в 1/4 финала станет «Лилль».
Кубок французской лиги. 1/8 финала
«Лион» — «Тулуза» — 4:1 (2:0)
Голы: Траоре, 2 (1:0). Жан Лукас, 17 (2:0). Коне, 47 (2:1). Траоре, 57 (3:1). Террье, 90+1 (4:1)«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Тете, Аннерсен, Тиагу Мендес, Жан Лукас (Тузар, 81), Черки, Траоре (Ауар, 69), Корне, Террье, Гуири (Дембеле, 79)«Тулуза»: Гойкоэчеа, Изима-Мирен, Морейра, Амиан, Диарра, Макенго, Буагар (Адли, 77), Сангаре (Сидибе, 68), Коне, Саид (Н`Гуму, 37), КулурисПредупреждения: Жан Лукас, 24. Траоре, 53