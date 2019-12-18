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    «Лион» вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

    «Лион» — «Тулуза»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Лион Тулуза
    В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Лион» одержал домашнюю победу над «Тулузой» со счетом 4:1.

    «Лион»
    «Лион»

    В составе победителей дубль на счету форварда Бертрана Траоре, еще по разу отличились Мартин Террье и Жан Лукас.

    Единственный гол «Тулузы» забил Куадио Коне.

    Соперником «Лиона» в 1/4 финала станет «Лилль».

    Кубок французской лиги. 1/8 финала
    «Лион» — «Тулуза» — 4:1 (2:0)
    Голы: Траоре, 2 (1:0). Жан Лукас, 17 (2:0). Коне, 47 (2:1). Траоре, 57 (3:1). Террье, 90+1 (4:1)«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Тете, Аннерсен, Тиагу Мендес, Жан Лукас (Тузар, 81), Черки, Траоре (Ауар, 69), Корне, Террье, Гуири (Дембеле, 79)«Тулуза»: Гойкоэчеа, Изима-Мирен, Морейра, Амиан, Диарра, Макенго, Буагар (Адли, 77), Сангаре (Сидибе, 68), Коне, Саид (Н`Гуму, 37), КулурисПредупреждения: Жан Лукас, 24. Траоре, 53
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