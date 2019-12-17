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    Зидан призвал оставить судей в покое перед встречей с «Барселоной»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем испанской Примеры с «Барселоной» заявил, что не стоит оказывать давление на судей.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Ранее появилась информация, что каталонцы пожалуются на судейство по итогам встречи с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    «Судью нужно оставить в покое. Он должен делать свою работу, как и мы, и "Барселона". Это футбольный матч и вокруг него уже много всего сказано, но, в конце концов, люди хотят увидеть хорошую игру.

    Меня не беспокоят жалобы "Барселоны" на судейство. Не думаю, что они делают это, чтобы оказать давление. Каждый может говорить, что захочет.

    Успел ли Бейл восстановиться от травмы? Гарет с нами. Он хорошо тренируется. Он, как и все остальные, готов к завтрашнему дню. Я не сомневаюсь в этом», — приводит слова Зидана Marca.

    Матч «Барселона» — «Реал» пройдет на «Камп Ноу» 18 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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