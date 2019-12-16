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    «Бавария» предложила Тухелю длительное сотрудничество

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    По данным Sky Germany, мюнхенская «Бавария» сделала Томасу Тухелю предложение возглавить первую команду на длительный срок.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    Как сообщается в источнике, «Бавария» рассчитывает на то, что немецкий специалист подпишет с клубом контракт уже этой зимой или, в крайнем случае, будущим летом.

    На данный момент Тухель работает с ПСЖ. Контракт с «парижанами» рассчитан до конца июня 2021 года. В том случае, если команда снова вылетит на первых стадиях плей-офф, Тухель будет уволен со своего поста.

    Напомним, что Томас Тухель работал в дортмундской «Боруссией», а затем перешел в ПСЖ. Под его руководством «красно-синие» выиграли Суперкубок Франции и Лигу 1. 0

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