«Бавария» предложила Тухелю длительное сотрудничество

По данным Sky Germany, мюнхенскаясделалапредложение возглавить первую команду на длительный срок.

Как сообщается в источнике, «Бавария» рассчитывает на то, что немецкий специалист подпишет с клубом контракт уже этой зимой или, в крайнем случае, будущим летом.

На данный момент Тухель работает с ПСЖ. Контракт с «парижанами» рассчитан до конца июня 2021 года. В том случае, если команда снова вылетит на первых стадиях плей-офф, Тухель будет уволен со своего поста.

Напомним, что Томас Тухель работал в дортмундской «Боруссией», а затем перешел в ПСЖ. Под его руководством «красно-синие» выиграли Суперкубок Франции и Лигу 1. 0