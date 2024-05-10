10 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хосилот» и «Баркчи». Начало игры — в 16:00 мск. «Хосилот» — «Баркчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хосилот»

Турнирное положение: Команда из Фархора стартовала явно не лучшим образом. На данный момент она находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Хосилот» в 5 матчах набрал всего 6 очков. Более того, команда в среднем забивает лишь в районе гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова уступила. «Хосилот» на выезде уступил «Истиклолу» (1:3).

Причем эта коллизия стала для команды третьей кряду. Хотя до того были добыты две подряд виктории.

Последние неудачи больно ударили по самолюбию игроков. Да и оборона ошибается чересчур уж часто.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в двух последних домашних поединках команда уступила. Причем оба поражения получились с разницей в один мяч.

Матчи против «Баркчи» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4 при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Хосилот» постарается прервать неприятную пораженческую серию.

«Баркчи»

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Баркчи» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Баркчи» имеет сложности в плане реализации. В 5 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 6 результативными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Баркчи» пропустил единственный мяч от «Худжанда».

А вот до того команда уступила еще и «Куктошу» (1:2). Да и вообще, «Баркчи» выиграл только в одном матче чемпионата.

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только ей нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Баркчи» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.

Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. С минимальным счетом «Баркчи» переиграл «Вахш».

Две последних коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, команда потенциально способна побороться за топ-5.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. Клуб из Гиссара уж точно будет рад и ничейному исходу в этой встрече.

Статистика для ставок

«Хосилот» проиграл в 3 своих последних поединках

«Баркчи» имеет двухматчевую пораженческую серию

В 4 последних очных поединках побеждал «Баркчи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.54 и 1.43.

Прогноз: Обе команды неудачно провели свои последние матчи, и уж точно будут активно атаковать.

И те, и другие явно намерены поправить свое турнирное положение, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 5.05