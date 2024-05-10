Хосилот
Баркчи
«Хосилот»
Турнирное положение: Команда из Фархора стартовала явно не лучшим образом. На данный момент она находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Хосилот» в 5 матчах набрал всего 6 очков. Более того, команда в среднем забивает лишь в районе гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова уступила. «Хосилот» на выезде уступил «Истиклолу» (1:3).
Причем эта коллизия стала для команды третьей кряду. Хотя до того были добыты две подряд виктории.
Последние неудачи больно ударили по самолюбию игроков. Да и оборона ошибается чересчур уж часто.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в двух последних домашних поединках команда уступила. Причем оба поражения получились с разницей в один мяч.
Матчи против «Баркчи» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 4 при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Хосилот» постарается прервать неприятную пораженческую серию.
«Баркчи»
Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Баркчи» располагается на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Баркчи» имеет сложности в плане реализации. В 5 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 6 результативными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Баркчи» пропустил единственный мяч от «Худжанда».
А вот до того команда уступила еще и «Куктошу» (1:2). Да и вообще, «Баркчи» выиграл только в одном матче чемпионата.
Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только ей нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Баркчи» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.
Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. С минимальным счетом «Баркчи» переиграл «Вахш».
Две последних коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, команда потенциально способна побороться за топ-5.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. Клуб из Гиссара уж точно будет рад и ничейному исходу в этой встрече.
Статистика для ставок
- «Хосилот» проиграл в 3 своих последних поединках
- «Баркчи» имеет двухматчевую пораженческую серию
- В 4 последних очных поединках побеждал «Баркчи»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 2.54 и 1.43.
- 1.70Байер — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.75Аталанта — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.44Олимпиакос — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды неудачно провели свои последние матчи, и уж точно будут активно атаковать.
И те, и другие явно намерены поправить свое турнирное положение, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 5.05