10 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Панджшер». Начало игры — в 16:00 мск. «Худжанд» — «Панджшер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Худжанд»

Турнирное положение: «Худжанд» стартовал явно хуже ожиданий. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Худжанд» в 5 матчах набрал всего 6 очков. Более того, команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда завоевала три зачетных пункта. «Худжанд» на выезде минимально переиграл «Баркчи».

Причем до того команда с минимальным счетом уступила «Истиклолу». Да и с «Регар-ТадАЗом» справиться не удалось (0:0).

Серия неудачных матчей явно угнетает. Причем «Худжанд» умудрился уступить в родных стенах «Хосилоту» (1:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: потенциально команда должна бороться за самые высокие места. Вот только пока она теряет очки на ровном месте.

Матчи против «Панджшера» для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков «Худжанд» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Худжанд» постарается полноценно вернуться на победный путь.

«Панджшер»

Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Панджшер» располагается на 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Панджшер» имеет сложности в плане реализации. В 5 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 4 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла свою первую викторию в сезоне. «Панджшер» одолел «Куктош» (2:1).

А вот до того команда проиграла четырежды подряд. «Панджшер» находится в опасной зоне на пару с «Вахшем», которому недавно уступил (0:1).

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Да и последняя победа дала надежду на улучшение результатов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Панджшер» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются явные проблемы.

Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. В этих поединках она забила 4 мяча при 10 пропущенных.

В победной встрече с «Куктошем» команда забила по голу в каждом из таймов. Причем пропустил «Панджшер» только в самом эндшпиле встречи.

Наверняка гости будут действовать с явной оглядкой на собственные тылы. Ничейный исход их явно удовлетворит.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

«Панджшер» в минувшем туре добыл свою первую победу в чемпионате

В 2 последних очных поединках побеждал «Худжанд»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

Прогноз: Обе команды явно недовольны своим турнирным положением, и уж точно будут активно атаковать.

И те, и другие явно постараются улучшить свою голевую статистику, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.46