Худжанд
Панджшер
«Худжанд»
Турнирное положение: «Худжанд» стартовал явно хуже ожиданий. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Худжанд» в 5 матчах набрал всего 6 очков. Более того, команда в среднем забивает менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда завоевала три зачетных пункта. «Худжанд» на выезде минимально переиграл «Баркчи».
Причем до того команда с минимальным счетом уступила «Истиклолу». Да и с «Регар-ТадАЗом» справиться не удалось (0:0).
Серия неудачных матчей явно угнетает. Причем «Худжанд» умудрился уступить в родных стенах «Хосилоту» (1:3).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: потенциально команда должна бороться за самые высокие места. Вот только пока она теряет очки на ровном месте.
Матчи против «Панджшера» для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков «Худжанд» выиграл 3 раза при 2 ничьих.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Худжанд» постарается полноценно вернуться на победный путь.
«Панджшер»
Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Панджшер» располагается на 11 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Панджшер» имеет сложности в плане реализации. В 5 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 4 голами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла свою первую викторию в сезоне. «Панджшер» одолел «Куктош» (2:1).
А вот до того команда проиграла четырежды подряд. «Панджшер» находится в опасной зоне на пару с «Вахшем», которому недавно уступил (0:1).
Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Да и последняя победа дала надежду на улучшение результатов.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Панджшер» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются явные проблемы.
Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. В этих поединках она забила 4 мяча при 10 пропущенных.
В победной встрече с «Куктошем» команда забила по голу в каждом из таймов. Причем пропустил «Панджшер» только в самом эндшпиле встречи.
Наверняка гости будут действовать с явной оглядкой на собственные тылы. Ничейный исход их явно удовлетворит.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч
- «Панджшер» в минувшем туре добыл свою первую победу в чемпионате
- В 2 последних очных поединках побеждал «Худжанд»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.04.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.
- 1.70Байер — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.75Аталанта — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.44Олимпиакос — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды явно недовольны своим турнирным положением, и уж точно будут активно атаковать.
И те, и другие явно постараются улучшить свою голевую статистику, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.46