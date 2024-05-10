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    «Худжанд» — «Панджшер». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 10 мая 2024 года

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    «Худжанд»
    10 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Панджшер». Начало игры — в 16:00 мск. «Худжанд» — «Панджшер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 10 Мая 2024 года

    Худжанд

  • Худжанд
    •  Худжанд 16:00 Панджшер

    Панджшер

  • Балх
    •

    «Худжанд»

    Турнирное положение: «Худжанд» стартовал явно хуже ожиданий. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Худжанд» в 5 матчах набрал всего 6 очков. Более того, команда в среднем забивает менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда завоевала три зачетных пункта. «Худжанд» на выезде минимально переиграл «Баркчи».

    Причем до того команда с минимальным счетом уступила «Истиклолу». Да и с «Регар-ТадАЗом» справиться не удалось (0:0).

    Серия неудачных матчей явно угнетает. Причем «Худжанд» умудрился уступить в родных стенах «Хосилоту» (1:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: потенциально команда должна бороться за самые высокие места. Вот только пока она теряет очки на ровном месте.

    Матчи против «Панджшера» для команды складываются традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков «Худжанд» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Худжанд» постарается полноценно вернуться на победный путь.

    «Панджшер»

    Турнирное положение: Старт чемпионата команда провела скромно. Ныне «Панджшер» располагается на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Панджшер» имеет сложности в плане реализации. В 5 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 4 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла свою первую викторию в сезоне. «Панджшер» одолел «Куктош» (2:1).

    А вот до того команда проиграла четырежды подряд. «Панджшер» находится в опасной зоне на пару с «Вахшем», которому недавно уступил (0:1).

    Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Да и последняя победа дала надежду на улучшение результатов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Панджшер» выглядит не лучшим образом. Да и в плане реализации у команды имеются явные проблемы.

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    Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. В этих поединках она забила 4 мяча при 10 пропущенных.

    В победной встрече с «Куктошем» команда забила по голу в каждом из таймов. Причем пропустил «Панджшер» только в самом эндшпиле встречи.

    Наверняка гости будут действовать с явной оглядкой на собственные тылы. Ничейный исход их явно удовлетворит.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем забивают менее гола за матч

    • «Панджшер» в минувшем туре добыл свою первую победу в чемпионате

    • В 2 последних очных поединках побеждал «Худжанд»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Худжанд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

    Прогноз: Обе команды явно недовольны своим турнирным положением, и уж точно будут активно атаковать.

    И те, и другие явно постараются улучшить свою голевую статистику, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.46

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    «Худжанд» — «Панджшер». 10 мая в 6-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Худжанд» и «Панджшер». Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Худжанд» — «Панджшер» с коэффициентом 2.06.
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