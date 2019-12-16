Игрок ПСЖ установил рекорд чемпионата Франции

Нападающий ПСЖоформил дубль в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0).

Теперь в активе форварда парижан 70 забитых мячей в Лиге 1. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым за 50 лет игроком, достигшим этого показателя. В день игры ему было 20 лет, 11 месяцев и 25 дней.

Лидер атак ПСЖ превзошел достижение Бернара Лякомба, который забил свой 70-й гол во французском национальном первенстве в 1975 году в возрасте 22 лет, 5 месяцев и 11 дней.

Ранее Мбаппе достиг отметки в 100 голов за карьеру быстрее, чем это сделали капитан «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. 0