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    Игрок ПСЖ установил рекорд чемпионата Франции

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (4:0).

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Теперь в активе форварда парижан 70 забитых мячей в Лиге 1. Таким образом, Мбаппе стал самым молодым за 50 лет игроком, достигшим этого показателя. В день игры ему было 20 лет, 11 месяцев и 25 дней.

    Лидер атак ПСЖ превзошел достижение Бернара Лякомба, который забил свой 70-й гол во французском национальном первенстве в 1975 году в возрасте 22 лет, 5 месяцев и 11 дней.

    Ранее Мбаппе достиг отметки в 100 голов за карьеру быстрее, чем это сделали капитан «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. 0

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