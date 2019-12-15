Юнгберг: Посмотрите на стоимость игроков «Манчестер Сити», которые вышли на замену

И.о. главного тренера «Арсенала»подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против(0:3).

«Проблема заключалась в движении, они забили на контратаках. Де Бреине — фантастический игрок, но когда они начинают так матч, очень трудно начинать сначала.

Мы работали над структурой нашей игры, в том эпизоде пять наших игроков противостояли двоим, но они все равно забили.

"Манчестер Сити" — чемпион Англии. Я был горд ребятами. Посмотрите на возраст нашего состава, которым мы заканчивали игру, он совсем молодой.

У меня было ощущение, что мы неплохо играли и держали мяч. Нам не хватило финальной искры, и когда ты довольно рано проигрываешь 0:2 или 0:3, это выбивает из колеи.

Игроки проявили характер, но при счете 0:3 играть тяжело. Посмотрите на стоимость игроков "Манчестер Сити", которые вышли на замену. У нас вышла одна молодежь.

Разница колоссальная, но я все равно горжусь парнями», — цитирует Юнгберга BBC. 0