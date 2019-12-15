«Зенит» возобновил интерес к защитнику «Спортинга»

«Зенит» вновь интересуется защитником «Спортинга», сообщает O Jogo.

Отметим, что «сине-бело-голубые» хотели заполучить игрока еще год назад. Тогда португальский клуб требовал за футболиста 20 миллионов евро, а питерцы предлагали 16 миллионов и еще 4 миллионов бонусами. В итоге сделка так и не состоялась.

Также на Акунью претендуют «Наполи» и «Вильярреал».

Маркос выступает за «Спортинг» с июля 2017 года. Действующий контракт защитника с клубом из Лиссабона рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Акунья забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за «Спортинг» во всех турнирах. 0