«Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ», «Брага» переиграла «Слован»

Эшпириту Санту
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Тремя голами отметился Жота. Игрок забил 58 и 63 минуте. Затем его перебил одноклубник Дендокер, который утроил преимущество команды на 67 минуте. Последним свое слово сказал тот же Жота, забив свой третий мяч на групповой стадии.
ЛЕ. 6 тур
«Вулверхэмптон» — «Бешикташ» — 4:0
Голы: 1:0 — 57 Диогу Жота, 2:0 — 63 Диогу Жота, 3:0 — 67 Дендонкер, 4:0 — 68 Диогу Жота«Вулверхэмптон»: Радди, Рубен Винагре, Коуди, Беннетт, Буур, Моутинью (Перри, 70), Рубен Невеш (Диогу Жота, 56), Нету, Дендонкер (Отасоуи, 73), Килмен, Кутроне«Бешикташ»: Ювакуран, Калафат (Роко, 76), Кая, Ребошу, Озъякуп, Уйсал, Ленс (Диаби, 81), Сечгин, Бойд, Найир, Ялчин (Эль-Ненни, 64)Предупреждения: Килмен (40), Уйсал (56), Кутроне (90), Роко (90)
«Брага» в захватывающем матче со «Слованом» переиграла соперника со счетом 2:4, оставшись на первой строчке.
Шпорарвывел хозяев вперед точным ударом на 42 минуте. Фонте сравнял счет под завесу первого тайма.
На 70 минуте «Слован» снова вышел вперед. Моха отметился на 70 минуте матча. Спустя 2 минуты Тринкан снова выровнял положение, а автогол Божикова вывел португальцев вперед впервые за всю встречу. Окончательный счет установил Паулиньо.
ЛЕ. 6 тур
«Слован» — «Брага» — 2:4
Голы: 1:0 — 42 Шпорар, 1:1 — 44 Руй Фонте, 2:1 — 70 Моха, 2:2 — 72 Тринкау, 2:3 — 75, автогол Божиков, 2:4 — 90 Паулинью«Слован»: Грейф, Вернон, Божиков, Абена, Медведев, Моха, Ноно (Байрич, 76), Даниэл, Любичич, Дражич (Рафаэл Ратао, 78), Шпорар«Брага»: Тиагу Са, Кажу (Диогу Виана, 59), Бруно Виана, Пабло, Эшгайю, Франсержио, Агбо, Рикарду Орта, Новайш, Тринкау (Галено, 83), Руй Фонте (Паулинью, 82)Предупреждения: Медведев (82)