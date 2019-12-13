ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Хетафе» — «Краснодар» Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»
  • 00:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Эспаньола»
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 01:25
    • «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ», «Брага» переиграла «Слован»
  • 01:17
    • «Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I
    Все новости спорта

    ЦСКА вырвал победу у «Эспаньола»

    «Эспаньол» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига Европы ЦСКА Футбол России Эспаньол Футбол Испании Ференцварош Лудогорец Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 6-го тура группы Н Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 84-й минуте. Обляков с левого фланга навесил мяч во вратарскую, но Сигурдссон не дотянулся головой, Фернандес у другого края штрафной мяч подобрал, отыграл Влашичу, который развернулся и пробил точно в ближний угол ворот.

    Лига Европы. Группа H
    «Эспаньол» (Испания) — «ЦСКА» (Россия) — 0:1 (0:0)
    Гол: Влашич, 84«Эспаньол» (Испания): Прието, Налду (Кальери, 86), Лопес, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Пьятти (Гранеро, 72), Поль Лосано, Педроса, Кампусано (У Лэй, 46), ФеррейраЦСКА (Россия): Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Обляков, ЧаловПредупреждения: Обляков, 71. Магнуссон, 72. Карпов, 76. Дивеев, 77

    В другом матче группы Н болгарский «Лудогорец» на своем поле сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1.

    Счет на 24-й минуте открыл конголезский нападающий хозяев Йоди Лукоки. На пятой компенсированной минуте белорусский форвард Николай Сигневич сравнял счет.

    Лига Европы. Группа H
    «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:0)
    Голы: Лукоки, 24 (1:0). Сигневич, 90+5 (1:1)«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисинью, Марселинью, Анисе, Баджи, Кешеру (Икоко, 90+1), Лукоки (Чибота, 77), Вандерсон (Дяков, 84)«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Хайстер, Ботка, Фримпонг, Харатин (Игнатенко, 84), Шигер (Шкварка, 79), Изаэл, Зубков, Нгуен, Боли (Сигневич, 84)Предупреждения: Фримпонг, 27. Терзиев, 59. Ботка, 66

    «Эспаньол» с 12 очками вышел в плей-офф с первого места группы Н, второе место у «Лудогорца» (8), третьим стал «Ференцварош» (7), а ЦСКА с 5 очками замкнул таблицу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
  • 29/11/2019 в 20:26
    •
  • Прогноз
  • «Лилль» — «Монпелье»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Скажется ли на «Лилле» игра в Лиге чемпионов?
  • «Лилль» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Встреча в Зинсхайме будет проходить в быстром темпе
  • «Хоффенхайм» — «Аугсбург». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Повторит ли «Монтеррей» свое достижение на ККМ?
  • «Монтеррей» — «Аль-Садд». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мадриде Вчера в 02:280
  • 00:57
    • «Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы
  • 23:53
    • Матвеев: После забитого мяча упустили инициативу и проиграли
  • 23:46
    • «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча Вчера в 08:320
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 00:27
    • Рибери выбыл на три месяца из-за травмы
  • 23:25
    • Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала
  • 23:21
    • «Селтик» потерпел первое поражение, «Ренн» впервые выиграл
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» 11/12/2019 в 13:580
  • 23:04
    • АПОЭЛ победил «Севилью», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»
  • 23:01
    • ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ вырвал ничью с «Русенборгом»
  • 22:52
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие