«Эспаньол» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 6-го тура группы Н Лиги Европы.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте. Обляков с левого фланга навесил мяч во вратарскую, но Сигурдссон не дотянулся головой, Фернандес у другого края штрафной мяч подобрал, отыграл Влашичу, который развернулся и пробил точно в ближний угол ворот.

Лига Европы. Группа H «Эспаньол» (Испания) — «ЦСКА» (Россия) — 0:1 (0:0) Гол: Влашич, 84«Эспаньол» (Испания): Прието, Налду (Кальери, 86), Лопес, Хави Лопес, Пипа, Итурраспе, Пьятти (Гранеро, 72), Поль Лосано, Педроса, Кампусано (У Лэй, 46), ФеррейраЦСКА (Россия): Помазун, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев (Сигурдссон, 78), Ахметов (Щенников, 81), Влашич (Бийол, 87), Обляков, ЧаловПредупреждения: Обляков, 71. Магнуссон, 72. Карпов, 76. Дивеев, 77

В другом матче группы Н болгарский «Лудогорец» на своем поле сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» — 1:1.

Счет на 24-й минуте открыл конголезский нападающий хозяев Йоди Лукоки. На пятой компенсированной минуте белорусский форвард Николай Сигневич сравнял счет.

Лига Европы. Группа H «Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия) — 1:1 (1:0) Голы: Лукоки, 24 (1:0). Сигневич, 90+5 (1:1)«Лудогорец»: Илиев, Григоре, Терзиев, Недялков, Сисинью, Марселинью, Анисе, Баджи, Кешеру (Икоко, 90+1), Лукоки (Чибота, 77), Вандерсон (Дяков, 84)«Ференцварош»: Дибус, Блажич, Хайстер, Ботка, Фримпонг, Харатин (Игнатенко, 84), Шигер (Шкварка, 79), Изаэл, Зубков, Нгуен, Боли (Сигневич, 84)Предупреждения: Фримпонг, 27. Терзиев, 59. Ботка, 66

«Эспаньол» с 12 очками вышел в плей-офф с первого места группы Н, второе место у «Лудогорца» (8), третьим стал «Ференцварош» (7), а ЦСКА с 5 очками замкнул таблицу. 0