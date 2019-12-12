Пулишич во второй раз стал лучшим игроком США

На сайте футбольной федерациисообщается о том, что футболистом года в стране стал вингер лондонскогои сборной Соединенных Штатов

Пулишич занял первое место, выиграв у форварда «Сиэтл Саундерс» Джордана Морриса и полузащитника «Шальке» Уэстона Маккенни. Игрок «Челси» набрал 38% голосов, тогда как его оппоненты набрали 35% и 13% голосов соответственно.

Для меня большая честь быть избранным для получения этой награды. У всех номинантов были удивительные сезоны, и они были бы достойными победителями. Это был большой переходный год как для сборной, так и для моего клуба. Мои товарищи по команде фантастические, и я горжусь прогрессом, которого мы достигли. Я хочу поблагодарить мою семью за поддержку и наших невероятных фанатов. Мы ценим, сколько они стоят за нами. Все будет только улучшаться, и я рад за будущее, — передает слова Пулишича официальный сайт американской федерации футбола. 0