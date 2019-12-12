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    «Олимпиакос» вырвал путевку в Лигу Европы

    «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»: счет 1:0, обзор голов

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    «Олимпиакос» с минимальным счетом одолел «Црвену Звезду» (1:0).

    Юссеф Эль-Араби
    Юссеф Эль-Араби

    На 43 минуте был назначен пенальти в ворота греков. Однако Томане не смог его реализовать.

    За это «звездаши» поплатились в концовке встречи. За игру рукой в их сторону арбитр поставил 11-метровый. Точно пробил Эль-Араби.

    «Олимпиакос» набрал 4 очка и обошел «Црвену Звезду» на один пункт, тем самым обеспечив себе участие в Лиге Европы.

    ЛЧ. 6 тур
    «Олимпиакос» — «Црвена Звезда» — 1:0
    Голы: 1:0 — 87, пенальти Эль-Араби«Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Эльабделлауи, Камара (Герреро, 61), Бухалакис, Масурас (Ловера, 71), Гильерме, Поденсе, Эль-Араби (Бензия, 90)«Црвена Звезда»: Борян, Милунович, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобелич, Гарсия, Марин, Иванич, Петрович, Вуканович (Боачи, 65), Томане (ван Ла Парра, 58)Предупреждения: Камара (29), Гильерме (42), Поденсе (45), Родич (59), Дегенек (70), Борян (81), Жандер (86), Герреро (90)
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