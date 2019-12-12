«Олимпиакос» — «Црвена Звезда»: счет 1:0, обзор голов

Юссеф Эль-Араби
«Олимпиакос»
На 43 минуте был назначен пенальти в ворота греков. Однако Томане не смог его реализовать.
За это «звездаши» поплатились в концовке встречи. За игру рукой в их сторону арбитр поставил 11-метровый. Точно пробил Эль-Араби.
«Олимпиакос» набрал 4 очка и обошел «Црвену Звезду» на один пункт, тем самым обеспечив себе участие в Лиге Европы.
ЛЧ. 6 тур
«Олимпиакос» — «Црвена Звезда» — 1:0
Голы: 1:0 — 87, пенальти Эль-Араби«Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Эльабделлауи, Камара (Герреро, 61), Бухалакис, Масурас (Ловера, 71), Гильерме, Поденсе, Эль-Араби (Бензия, 90)«Црвена Звезда»: Борян, Милунович, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобелич, Гарсия, Марин, Иванич, Петрович, Вуканович (Боачи, 65), Томане (ван Ла Парра, 58)Предупреждения: Камара (29), Гильерме (42), Поденсе (45), Родич (59), Дегенек (70), Борян (81), Жандер (86), Герреро (90)