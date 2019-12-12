«Олимпиакос» — «Црвена Звезда»: счет 1:0, обзор голов

с минимальным счетом одолел(1:0).

На 43 минуте был назначен пенальти в ворота греков. Однако Томане не смог его реализовать.

За это «звездаши» поплатились в концовке встречи. За игру рукой в их сторону арбитр поставил 11-метровый. Точно пробил Эль-Араби.

«Олимпиакос» набрал 4 очка и обошел «Црвену Звезду» на один пункт, тем самым обеспечив себе участие в Лиге Европы.