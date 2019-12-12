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    Кирьяков: Непонятно, чего ждать от «Краснодара» — у команды нет стабильности

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    Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с испанским «Хетафе» в ЛЕ.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    «В этом сезоне вообще непонятно, чего ждать от "Краснодара", в том числе и на международной арене. Если раньше можно было хоть как-то прогнозировать их выступления, то сейчас это невозможно.

    У команды нет стабильности. Они могут выдать суперматч, а в следующей игре просто провалиться. С учетом того что только один исход выведет "быков" в плей-офф Лиги Европы, делать какие-то прогнозы крайне сложно», — цитирует Кирьякова «Известия».

    Напомним, что подопечным Сергея Матвеева необходимо побеждать «Хетафе» для выхода в плей-офф турнира.

    Матч «Хетафе» — «Краснодар» состоится сегодня, 12 декабря, начало — в 20:55 по мск. 0

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