Кирьяков: Непонятно, чего ждать от «Краснодара» — у команды нет стабильности

Бывший форвард сборной Россииподелился ожиданиями от матча «Краснодара» с испанским «Хетафе» в ЛЕ.

«В этом сезоне вообще непонятно, чего ждать от "Краснодара", в том числе и на международной арене. Если раньше можно было хоть как-то прогнозировать их выступления, то сейчас это невозможно.

У команды нет стабильности. Они могут выдать суперматч, а в следующей игре просто провалиться. С учетом того что только один исход выведет "быков" в плей-офф Лиги Европы, делать какие-то прогнозы крайне сложно», — цитирует Кирьякова «Известия».

Напомним, что подопечным Сергея Матвеева необходимо побеждать «Хетафе» для выхода в плей-офф турнира.

Матч «Хетафе» — «Краснодар» состоится сегодня, 12 декабря, начало — в 20:55 по мск. 0