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    РПЛ определила лучших в декабре

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    Лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам декабря стал наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко, сообщает пресс-служба турнира.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    Отмечается, что в голосовании болельщиков победил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, но эксперты телеканала «Матч Премьер» и РПЛ отдали свои голоса Черевченко.

    «Арсенал» в декабре одержал две победы в двух матчах — над ЦСКА (1:0) и «Локомотивом» (4:0).

    Нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко признан лучшим игроком чемпионата России по итогам декабря.

    В этом месяце 32-летний футболист провел в Премьер-лиге два матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

    В борьбе за приз форвард туляков обошел Александра Беленова («Уфа»), Бактиера Зайнутдинова («Ростов»), Азера Алиева («Уфа») и Хвичу Кварацхелию («Рубин»).

    Также лига определила автора лучшего гола в декабре. Им стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. В матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) игрок армейцев поразил дальний угол ворот соперника обводящим ударом из-за штрафной площади.

    В голосовании за звание автора самого красивого мяча месяца Обляков опередил Максимилиана Филиппа («Динамо»), Артема Дзюбу («Зенит»), Евгения Луценко («Арсенал»), Азера Алиева («Уфа»), Никиту Чернова («Крылья Советов»), Деяна Радонича («Крылья Советов») и Бактиера Зайнутдинова («Ростов»).

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