Обзор матчей группы H

дома проиграл0:1, ана своем поле обыгралсо счетом 2:1.

Амстердамский «Аякс» лишился путевки в плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева пропустили еще в первом тайме. На 24 минуте нестандартно сыграл Торрес. Он обманул защиту «аяксидов» и низом отдал разрезающую передачу в штрафную на Родриго. Тот в упор расстрелял вратаря «красно-белых».

На 93 минуте Габриэль получил красную карточку за неспортивное поведение, оставив свою команду в меньшинстве за 2 минуты до финального свистка.

«Валенсия» завершила этап на первой строчке с 11 очками. «Аякс» остался на третьем месте, отстав от первой двойки на один пункт.

Лига чемпионов. 6 тур «Аякс» — «Валенсия» — 0:1 Голы: 0:1 — 24 Родриго«Аякс» Онана, Альварес (Дест, 46), Мазрауи, Блинд, Мартинес, Тадич, Ланг (Хунтелар, 70), Тальяфико (де Йонг, 89), ван де Бек, Велтман, Зиеш«Валенсия» Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Коклен, Ферран Торрес (Мангаля, 90), Гамейро (Вальехо, 54), РодригоПредупреждения: Альварес (10), Доменек (79), Тальяфико (79), Онана (81), Парехо (81), ван де Бек (83), Вальехо (86), Тадич (90)Удаления: Габриэл Паулиста (90)

«Челси» не без проблем, но все же добыл нужную победу и обеспечил себе место в финальной части турнира.

На 19 минуте «синих» вперед вывел Абрахам. Виллиан прострелил с правого фланга и нападающий в одно касание отправил мяч в сетку. На 35 минуте Аспиликуэта с подачи Эмерсона удвоил преимущество, точно пробив головой.

Ближе к 80 минуте «Лилль» ответила. Бамба на левом фланге «накрутил» Аспиликуэту и выкатил мяч в район центра штрафной. Оттуда в одно касание пробил Лоик Реми. Мяч обстучался с перекладиной и газоном, оказавшись в сетке.

«Челси» второй с 11 очками. «Лилль» вылетает из еврокубков, набрав всего один балл.