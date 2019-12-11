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    «Аякс» упустил путевку в плей-офф, «Челси» удержал победу над «Лиллем»

    Обзор матчей группы H

    Футбол Лига чемпионов Челси Валенсия Лилль Аякс Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    «Аякс» дома проиграл «Валенсии» 0:1, а «Челси» на своем поле обыграл «Лилль» со счетом 2:1.

    «Аякс» вылетел в Лигу Европы
    «Аякс» вылетел в Лигу Европы

    Амстердамский «Аякс» лишился путевки в плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева пропустили еще в первом тайме. На 24 минуте нестандартно сыграл Торрес. Он обманул защиту «аяксидов» и низом отдал разрезающую передачу в штрафную на Родриго. Тот в упор расстрелял вратаря «красно-белых».

    На 93 минуте Габриэль получил красную карточку за неспортивное поведение, оставив свою команду в меньшинстве за 2 минуты до финального свистка.

    «Валенсия» завершила этап на первой строчке с 11 очками. «Аякс» остался на третьем месте, отстав от первой двойки на один пункт.

    Лига чемпионов. 6 тур
    «Аякс» — «Валенсия» — 0:1
    Голы: 0:1 — 24 Родриго«Аякс» Онана, Альварес (Дест, 46), Мазрауи, Блинд, Мартинес, Тадич, Ланг (Хунтелар, 70), Тальяфико (де Йонг, 89), ван де Бек, Велтман, Зиеш«Валенсия» Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Коклен, Ферран Торрес (Мангаля, 90), Гамейро (Вальехо, 54), РодригоПредупреждения: Альварес (10), Доменек (79), Тальяфико (79), Онана (81), Парехо (81), ван де Бек (83), Вальехо (86), Тадич (90)Удаления: Габриэл Паулиста (90)

    «Челси» не без проблем, но все же добыл нужную победу и обеспечил себе место в финальной части турнира.

    На 19 минуте «синих» вперед вывел Абрахам. Виллиан прострелил с правого фланга и нападающий в одно касание отправил мяч в сетку. На 35 минуте Аспиликуэта с подачи Эмерсона удвоил преимущество, точно пробив головой.

    Ближе к 80 минуте «Лилль» ответила. Бамба на левом фланге «накрутил» Аспиликуэту и выкатил мяч в район центра штрафной. Оттуда в одно касание пробил Лоик Реми. Мяч обстучался с перекладиной и газоном, оказавшись в сетке.

    «Челси» второй с 11 очками. «Лилль» вылетает из еврокубков, набрав всего один балл.

    Лига чемпионов. 6 тур
    «Челси» — «Лилль» — 2:1
    Голы: 1:0 — 19 Абрахам, 2:0 — 35 Аспиликуэта, 2:1 — 78 Реми«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Пулишич (Хадсон-Одои, 62), Ковачич (Маунт, 82), Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72)«Лилль»: Меньян (Лео Жардим, 72), Габриэл, Челик, Тиагу Джало, Пье, Тиаго Майя (Бамба, 66), Сумаре, Шека, Языджи, Луис Араужо (Саншеш, 82), РемиПредупреждения: Челик (40), Зума (45), Шека (67)
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