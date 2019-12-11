Обзор матчей группы H

Амстердамский «Аякс» лишился путевки в плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева пропустили еще в первом тайме. На 24 минуте нестандартно сыграл Торрес. Он обманул защиту «аяксидов» и низом отдал разрезающую передачу в штрафную на Родриго. Тот в упор расстрелял вратаря «красно-белых».
На 93 минуте Габриэль получил красную карточку за неспортивное поведение, оставив свою команду в меньшинстве за 2 минуты до финального свистка.
«Валенсия» завершила этап на первой строчке с 11 очками. «Аякс» остался на третьем месте, отстав от первой двойки на один пункт.
«Челси» не без проблем, но все же добыл нужную победу и обеспечил себе место в финальной части турнира.
На 19 минуте «синих» вперед вывел Абрахам. Виллиан прострелил с правого фланга и нападающий в одно касание отправил мяч в сетку. На 35 минуте Аспиликуэта с подачи Эмерсона удвоил преимущество, точно пробив головой.
Ближе к 80 минуте «Лилль» ответила. Бамба на левом фланге «накрутил» Аспиликуэту и выкатил мяч в район центра штрафной. Оттуда в одно касание пробил Лоик Реми. Мяч обстучался с перекладиной и газоном, оказавшись в сетке.
«Челси» второй с 11 очками. «Лилль» вылетает из еврокубков, набрав всего один балл.