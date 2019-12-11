«Динамо» З — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы загребскогона матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Адеми, Дани Ольмо, Гояк, Мубандже, Петкович, Моро, Стоянович, Дилавер, Кендзер, Оршич.

«Манчестер Сити»: Браво, Гюндоган, Габриэл Жезус, Родри, Бернарду Силва, Б. Менди, Махрез, Жоау Канселу, Отаменди, Фоден, Э. Гарсия.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.58, на ничью — 4.80, тогда как на успех «Динамо» — 5,80.

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