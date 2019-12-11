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    Жезус сыграет в атаке «Ман Сити» против загребского «Динамо»

    «Динамо» З — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и «Манчестер Сити» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус

    «Динамо» Загреб: Ливакович, Адеми, Дани Ольмо, Гояк, Мубандже, Петкович, Моро, Стоянович, Дилавер, Кендзер, Оршич.

    «Манчестер Сити»: Браво, Гюндоган, Габриэл Жезус, Родри, Бернарду Силва, Б. Менди, Махрез, Жоау Канселу, Отаменди, Фоден, Э. Гарсия.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.58, на ничью — 4.80, тогда как на успех «Динамо» — 5,80.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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