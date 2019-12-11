ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олимпийские игры вновь без российского флагаБан на четыре года. Черный день российского спорта «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв Варламова Златан ИбрагимовичТрансферный дайджест. 3—9 декабря
  • 08:53
    • Семак не боится, а уважает «Бенфику»
  • 08:11
    • «Клипперс» выиграли у «Индианы», «Хьюстон» уступил «Сакраменто»
  • 00:59
    • «Арсенал» вырвал волевую победу в дерби с «Вест Хэмом»
  • 16:48
    • Сборная России не сможет выступать под своим флагом в финальной части ЧМ-2022
  • 13:43
    • ВАДА на четыре года отстранило Россию от международных соревнований
  • 20:34
    • Президент лыжной федерации Норвегии: Будем добиваться отстранения России от Кубка мира
  • 19:43
    • Черышев не сыграет с «Аяксом»
    Все новости спорта

    Отыграются ли «горожане» в ЛЧ за свои неудачи в АПЛ?

    «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити»
    Хосеп Гвардиола
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Максимир» 11 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 11 Декабря 2019 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 20:55 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.80
  • Играть!
    •

    «Динамо» Загреб

    По завершении пяти туров группового этапа коллектив из столицы Хорватии с 5 очками на счету занял третье место в Группе C. Команда опережает «Аталанту» на 1 пункт, но отстает от «Шахтера» на 1 балл.

    После двух ничьих в противостоянии с «горняками» (2:2; 3:3) коллектив из Загреба разгромил «Риеку» в чемпионате (5:0), а матч против «Хайдука» завершился без победителя (1:1).

    Затем в рамках еврокубковой кампании «Динамо» Загреб отправилось в Италию, где встретилось с «Аталантой». Гости поединка потерпели поражение со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В конце ноября подопечные Ненада Белицы на выезде одержали верх над «Истрой 1961» (2:1), а чуть позже в родных стенах синие переиграли «Вараждин» (1:0).

    «Манчестер Сити»

    В своей группе коллектив из Манчестера является безоговорочным лидером. В пяти турах ЛЧ небесно-голубые завоевали 11 очков, благодаря чему они заняли первую строчку в квартете C.

  • «МЮ» сотворил немыслимое, «Сити» потерял надежды на титул
  • Победители и неудачники по итогам матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
  • 08/12/2019

    • Но в последнее время подопечные Пепа Гвардиолы испытывают проблемы с результатами. 6 ноября в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), после чего он уступил «Ливерпулю» в АПЛ (1:3).

    В 13 туре Премьер-лиги «горожане» одолели «Челси» (2:1), а чуть позже команда расписала мировую с «Шахтером» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    3 декабря на выезде «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (4:1), но спустя неделю на стадионе «Этихад» хозяева потерпели поражение от МЮ в дерби (1:2).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Загреб в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 4,20, а на победу «Манчестер Сити» — 1,93.

    Сейчас коллективу Гвардиолы необходимо вновь поверить в собственные силы, поэтому в последней еврокубковой игре «горожане» постараются завоевать 3 очка. Наш прогноз на матч — победа «Ман Сити» с коэффициентом 1,93. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Генк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.92
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лидс — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бенфика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аякс — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Лион — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бенфика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Ианген
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Олимпийские игры вновь без российского флага
  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
    • Вчера в 18:14     Уле-Гуннар Сульшер
  • «МЮ» сотворил немыслимое, «Сити» потерял надежды на титул
    • 15:00 08/12/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?
    • 23:18 07/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
    Тоже интересно
    Брендан Роджерс Футбол «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»В минувшем туре АПЛ «лисы» разгромили «Астон Виллу» Вчера в 13:100
  • 22:14
    • СКА обыграл «Динамо» в серии буллитов, «Авангард» уступил «Барысу»
  • 21:41
    • Гаттузо станет новым главным тренером «Наполи»
  • 21:08
    • Месси и Пике не сыграют против «Интера»
    «Эвертон» — «Челси» Футбол АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Борнмута», «МЮ» обыграл «Ман Сити»Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 01:020
  • Экспресс дня

  • Устроят ли голевое шоу «Ливерпуль» и «Зальцбург» в Австрии?
  • 3.46
    •
  • 21:56
    • «Спартак» потерпел поражение от «Йокерита»
  • 20:16
    • «Реал» огласил список футболистов на матч с «Брюгге»
  • 19:53
    • Бартомеу: Наши двери всегда будут открыты для Гвардиолы
    «Спартак» — «Ростов» Футбол «Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу КононоваРеакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Спартака» от «Ростова» Вчера в 01:040
  • 18:41
    • Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на февраль
  • 18:22
    • Спортивный директор «Лилля» просматривал двух игроков «Ростова»
  • 15:30
    • BBC: Санкции ВАДА в отношении России коснутся ЧМ-2022
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие