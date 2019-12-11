«Динамо» Загреб — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Максимир» 11 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Манчестер Сити».

«Динамо» Загреб

По завершении пяти туров группового этапа коллектив из столицы Хорватии с 5 очками на счету занял третье место в Группе C. Команда опережает «Аталанту» на 1 пункт, но отстает от «Шахтера» на 1 балл.

После двух ничьих в противостоянии с «горняками» (2:2; 3:3) коллектив из Загреба разгромил «Риеку» в чемпионате (5:0), а матч против «Хайдука» завершился без победителя (1:1).

Затем в рамках еврокубковой кампании «Динамо» Загреб отправилось в Италию, где встретилось с «Аталантой». Гости поединка потерпели поражение со счетом 0:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В конце ноября подопечные Ненада Белицы на выезде одержали верх над «Истрой 1961» (2:1), а чуть позже в родных стенах синие переиграли «Вараждин» (1:0).

«Манчестер Сити»

В своей группе коллектив из Манчестера является безоговорочным лидером. В пяти турах ЛЧ небесно-голубые завоевали 11 очков, благодаря чему они заняли первую строчку в квартете C.

Но в последнее время подопечные Пепа Гвардиолы испытывают проблемы с результатами. 6 ноября в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1), после чего он уступил «Ливерпулю» в АПЛ (1:3).

В 13 туре Премьер-лиги «горожане» одолели «Челси» (2:1), а чуть позже команда расписала мировую с «Шахтером» (1:1) и «Ньюкаслом» (2:2).

3 декабря на выезде «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» (4:1), но спустя неделю на стадионе «Этихад» хозяева потерпели поражение от МЮ в дерби (1:2).

Прогноз

На победу «Динамо» Загреб в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,60, на ничью — 4,20, а на победу «Манчестер Сити» — 1,93.

Сейчас коллективу Гвардиолы необходимо вновь поверить в собственные силы, поэтому в последней еврокубковой игре «горожане» постараются завоевать 3 очка. Наш прогноз на матч — победа «Ман Сити» с коэффициентом 1,93. 0