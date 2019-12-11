ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
  • 00:51
    • «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
  • 01:28
    • Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 01:07
    • «Олимпиакос» вырвал путевку в Лигу Европы
  • 01:02
    • «Реал» с трудом переиграл «Брюгге»
  • 01:00
    • ПСЖ отгрузил пять безответных мячей «Галатасараю»
    Все новости спорта

    Каштру: Красная Додо — не заслуженная

    Футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру дал интервью после домашнего матча с «Аталантой» (0:3), в котором он раскритиковал работу судей.

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    По мнению специалиста, решение по удалению Додо было несправедливым. Он считает, что Муриэлю тоже нужно было давать карточку.

    «Нарушение Муриэля? Там должна была быть минимум желтая карточка. Алан Патрик получил горчичник в подобном эпизоде, но при этом находился дальше от ворот. Здесь Додо был готов выполнить навес, а его сбили.

    Красная Додо — не заслуженная. Там не должно быть удаления. Люди могут подумать, что это отговорки, но нет, мы все принимаем — и вылет, и удаление. Арбитры, как и команды, переживают плохие дни», — цитирует Каштру Football.ua.

    Вследствие поражения «Шахтер» лишился путевки в плей-офф Лиги чемпионов и весной команда сыграет в Лиге Европы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
  • Вчера в 02:38
    •
  • Прогноз
  • «Хетафе» — «Краснодар»
  • 1.95
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишит ли «Хетафе» краснодарских «быков» евровесны?
  • «Хетафе» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • На этот раз нулей на табло не будет
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Как дебютирует Россия в Кубке Первого канала?
  • Россия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фредди Юнгберг Футбол Камбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма»«Канониры» выиграли первый матч под руководством Фредди Юнгберга 10/12/2019 в 10:570
  • 00:19
    • Глава UFC: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор — Дональда, подумаем о реванше
  • 22:54
    • «Шахтер» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 20:47
    • Гаттузо возглавил «Наполи»
    «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» Хоккей НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 декабря 10/12/2019 в 08:430
  • Экспресс дня

  • Останется ли Россия без евровесны?
  • 2.56
    •
  • 00:35
    • Сане отказал «Ман Сити» в продлении контракта
  • 00:29
    • Гасперини: Показали, что стиль игры «Аталанты» может приносить успех в Европе
  • 00:12
    • Белица: Горжусь тем, как загребское «Динамо» провело групповой этап
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест. 3—9 декабряГде продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней 09/12/2019 в 20:420
  • 20:35
    • Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате
  • 20:13
    • «Локомотив» крупно уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
  • 23:20
    • Дос Сантос: У Велы есть предложение от «Барселоны», это правда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие