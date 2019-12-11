Каштру: Красная Додо — не заслуженная

Главный тренер донецкогодал интервью после домашнего матча с(0:3), в котором он раскритиковал работу судей.

По мнению специалиста, решение по удалению Додо было несправедливым. Он считает, что Муриэлю тоже нужно было давать карточку.

«Нарушение Муриэля? Там должна была быть минимум желтая карточка. Алан Патрик получил горчичник в подобном эпизоде, но при этом находился дальше от ворот. Здесь Додо был готов выполнить навес, а его сбили.

Красная Додо — не заслуженная. Там не должно быть удаления. Люди могут подумать, что это отговорки, но нет, мы все принимаем — и вылет, и удаление. Арбитры, как и команды, переживают плохие дни», — цитирует Каштру Football.ua.

Вследствие поражения «Шахтер» лишился путевки в плей-офф Лиги чемпионов и весной команда сыграет в Лиге Европы. 0