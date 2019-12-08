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    «Реал Сосьедад» и «Вальядолид» разошлись миром

    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:0

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    В матче 16-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде сыграл вничью с «Вальядолидом» — 0:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В активе «Реала Сосьедад» стало 27 очков, команда делит 4-5 места с «Хетафе».

    «Вальядолид» продлил безвыигрышную серию до 4 матчей и с 19 очками располагается на 14-й позиции в таблице Примеры.

    Примера. 16-й тур
    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад» — 0:0
    «Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес (Порро, 66), Мойяно, Салису, Мичел, Сан Эметерио, Эрвиас (Оскар Плано, 71), Рамирес (Ануар, 82), Гвардьола, Вилья«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Льоренте, Горосабель, Ле Норман, Порту (Барренечеа, 90+1), Мерино, Гевара, Виллиан Жозе (Исак, 69), Эдегор, ОярсабальПредупреждения: Ле Норман, 20. Оярсабаль, 68. Исак, 76. Льоренте, 81
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