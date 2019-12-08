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    Хет-трик Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком»

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    В рамках 16-го тура чемпионата Испании «Бетис» выиграл у «Атлетика».

    Хоакин Санчес
    Хоакин Санчес

    Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

    Хет-триком у победителей уже в первые 20 минут игры отличился Хоакин Санчес.

    38-летний Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги.

    У «Атлетика» гол с пенальти провел Иньяки Уильямс, а во втором тайме отличился Юри Берчиче.

    «Бетис» набрал 22 очка и занимает одиннадцатое место в таблице Примеры. У «Атлетика» — 26 очков и шестая позиция.

    Примера. 16-й тур
    «Бетис» — «Атлетик» — 3:2 (3:1)
    Голы: Хоакин, 2 (1:0). Хоакин, 11 (2:0). Хоакин, 20 (3:0). Иньяки Уильямс, 44 — с пенальти (3:1). Берчиче, 75 (3:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Алекс Морено, Гонсалес (Хави Гарсия, 80), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Хоакин, Лорен Морон (Борха Иглесиас, 77), Лайнес (Каптум, 73)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Ларрасабаль, 82), Альварес, Лопес, Дани Гарсия, Сансет (Сан-Хосе, 69), Иньяки Уильямс, Кодро, Кордоба (Нуньес, 46)Предупреждения: Нуньес, 46. Каптум, 74. Иньяки Уильямс, 77. Сан-Хосе, 86. Гуардадо, 90+4. Лопес, 90+6
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