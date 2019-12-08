Хет-трик Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком»

В рамках 16-го тура чемпионата Испаниивыиграл у

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Хет-триком у победителей уже в первые 20 минут игры отличился Хоакин Санчес.

38-летний Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги.

У «Атлетика» гол с пенальти провел Иньяки Уильямс, а во втором тайме отличился Юри Берчиче.

«Бетис» набрал 22 очка и занимает одиннадцатое место в таблице Примеры. У «Атлетика» — 26 очков и шестая позиция.