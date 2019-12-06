Юнгберг: Подобные моменты разочаровывают, но «Арсенал» должен продолжать идти дальше

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала»прокомментировал поражение своей команды от «Брайтона» (1:2).

«Это было тяжело. В первом тайме мы не играли, на работали так, как должны были. Начинать матчи вот так — не получится.

Во второй половине мы выглядели лучше, но все равно мы дали им 45 минут, чтобы они чувствовали себя как дома. Мне нужно поработать над этим и вернуть уверенность ребятам.

Это беспокойство для любого тренера — недостаток уверенности. В перерыве я сказал им: Это не "Арсенал". Конечно, подобные моменты разочаровывают, но мы должны продолжать идти дальше. У игроков не хватает уверенности, я думаю, вы это видите», — цитирует Юнгберга ВВС.

Напомним, что недавно руководство «канониров» приняло решение уволить Унаи Эмери, которого и сменил Юнгберг. 0