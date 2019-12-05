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    Наставник сборной Бельгии считает Италию фаворитом Евро-2020

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о том, какая команда является одним из фаворитов чемпионата Европы 2020 года.

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес

    «Италия является одним из претендентов на победу. Они выиграли все десять матчей квалификации и показали себя с лучшей стороны всего через два года после непопадания на чемпионат мира 2018 года.

    Работа Манчини была исключительной. Впрочем, отборочные матчи — это одно, а финальная стадия турнира — это другое.

    Нам с точки зрения логистики будет довольно сложно, так как мы играем в Санкт-Петербурге и Копенгагене», — цитирует Мартинеса Sportbox.ru.

    Напомним, что сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу Евро-2020.

    Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Италия проведет все три матча группового этапа (против Швейцарии, Турции и Уэльса) в Риме. 0

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