Наставник сборной Бельгии считает Италию фаворитом Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгииподелился мнением о том, какая команда является одним из фаворитов чемпионата Европы 2020 года.

«Италия является одним из претендентов на победу. Они выиграли все десять матчей квалификации и показали себя с лучшей стороны всего через два года после непопадания на чемпионат мира 2018 года.

Работа Манчини была исключительной. Впрочем, отборочные матчи — это одно, а финальная стадия турнира — это другое.

Нам с точки зрения логистики будет довольно сложно, так как мы играем в Санкт-Петербурге и Копенгагене», — цитирует Мартинеса Sportbox.ru.

Напомним, что сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Италия проведет все три матча группового этапа (против Швейцарии, Турции и Уэльса) в Риме. 0