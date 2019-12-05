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    Дзюба назвал оскорбления с трибун в свой адрес «проплаченной акцией»

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    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба заявил, что считает поведение некоторых болельщиков на матче национальной команды против сборной Сан-Марино спланированной и проплаченной акцией.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Во время выездного матча сборной России с командой Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020 с трибун звучали оскорбления в адрес форварда.

    Впоследствии фанаты московского «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы на выездном матче чемпионата России с «Зенитом» (0:1).

    После матча с «Зенитом» форвард сказал, что «одни побеждают, остальные лают и хрюкают», отметив, что его слова адресованы «сектантам и фашистам, а есть нормальные болельщики».

    «Объясню, почему в микст-зоне после матча со "Спартаком" употребил слово "фашисты". Я не говорю о болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут.

    Я не праздную голы в ворота "красно-белых" и не буду этого делать из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.

    Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно.

    Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок "красно-белых". Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал.

    А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки — ну что за цирк?», — сказал Дзюба в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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