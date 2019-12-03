Сульшер заявил, что ему дали еще два матча на исправление ситуации

Норвежский специалистсказал игрокамо том, что его могут уволить из-за неудовлетворительных результатов. По словам норвежца, его судьба будет решена по итогам предстоящих матчей с

Как сообщает The Sun, руководство «манкунианцев» якобы не рассматривает вариант с увольнением Сульшера, однако норвежский наставник команды уже сказал своим футболистам, что он в зоне риска.

Таким образом, если «красные дьяволы» уступят «шпорам» и «горожанам», то норвежец будет уволен со своего поста.

Сейчас МЮ находится на 9 месте в турнирной таблице. Клуб показывает не очень хорошие результаты. В этом сезоне на счету «красных» всего 4 победы. При этом главной задачей является попадание в Лигу чемпионов. 0