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    Сульшер заявил, что ему дали еще два матча на исправление ситуации

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    Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер сказал игрокам «Ман Юнайтед» о том, что его могут уволить из-за неудовлетворительных результатов. По словам норвежца, его судьба будет решена по итогам предстоящих матчей с «Тоттенхэмом» и «Ман Сити».

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    Как сообщает The Sun, руководство «манкунианцев» якобы не рассматривает вариант с увольнением Сульшера, однако норвежский наставник команды уже сказал своим футболистам, что он в зоне риска.

    Таким образом, если «красные дьяволы» уступят «шпорам» и «горожанам», то норвежец будет уволен со своего поста.

    Сейчас МЮ находится на 9 месте в турнирной таблице. Клуб показывает не очень хорошие результаты. В этом сезоне на счету «красных» всего 4 победы. При этом главной задачей является попадание в Лигу чемпионов. 0

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