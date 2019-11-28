«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: счет 2:1, обзор голов

В пятом туре групповой стадии Лиги Европырезервным составом проиграл на выездесо счетом 2:1. Гости первыми вышли вперед.

Счет открыл Лингард точным дальним ударом. Футболист пробил в дальний нижний угол ворот соперника. Это случилось на 10 минуте.

На 55 минуте «Астана» сравняла счет. Это сделал Шомко после передачи Муртазаева. Победу своей команде принес Рукавина. Футболист справа выполнял прострел и попал в защитника МЮ Бернарда. В итоге мяч срикошетил в ворота Ли Гранта.