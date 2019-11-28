«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: счет 2:1, обзор голов

Джесси Лингард
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Счет открыл Лингард точным дальним ударом. Футболист пробил в дальний нижний угол ворот соперника. Это случилось на 10 минуте.
На 55 минуте «Астана» сравняла счет. Это сделал Шомко после передачи Муртазаева. Победу своей команде принес Рукавина. Футболист справа выполнял прострел и попал в защитника МЮ Бернарда. В итоге мяч срикошетил в ворота Ли Гранта.
Лига Европы. 5 тур
«Астана» — МЮ
Голы: 0:1 — 10 Лингард, 1:1 — 55 Шомко, 2:1 — 62, автогол Бернард«Астана» Эрич, Шомко, Постников, Рукавина, Бейсебеков, Маевский, Логвиненко, Ротарю, Сигурйонссон, Муртазаев (Янга, 90), Хижниченко (Перцух, 85)МЮ Грант, Шоу, Бернард, Туанзебе, Гарнер (Рамазани, 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт, 89), Лэрд, Гринвуд, Чонг (Бугаиль-Меллор, 65)Предупреждения: Сигурйонссон (39), Левитт (59), Логвиненко (69), Бейсебеков (81), Шомко (83), Лингард (88)