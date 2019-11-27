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    Каштру: Выездная ничья «Шахтера» с «Манчестер Сити» — это фантастика

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    Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «"Сити" не позволял нам играть в свою игру, у нас не все получалось. Но и мы также не позволяли делать "Сити" многое из того, что они привыкли. Это было очень хорошее тактическое противостояние.

    Ничья на выезде с "Сити" — это фантастика. Сегодня мы не выиграли и ничего пока себе не обеспечили. Но все по-прежнему в наших руках», — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.

    «Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе победу в группе, «Шахтер» идет на второй строчке и пока не гарантировал себе выход в плей-офф. 0

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