Каштру: Выездная ничья «Шахтера» с «Манчестер Сити» — это фантастика

Главный тренер донецкого «Шахтера»прокомментировал итоги матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

«"Сити" не позволял нам играть в свою игру, у нас не все получалось. Но и мы также не позволяли делать "Сити" многое из того, что они привыкли. Это было очень хорошее тактическое противостояние.

Ничья на выезде с "Сити" — это фантастика. Сегодня мы не выиграли и ничего пока себе не обеспечили. Но все по-прежнему в наших руках», — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» досрочно обеспечил себе победу в группе, «Шахтер» идет на второй строчке и пока не гарантировал себе выход в плей-офф. 0