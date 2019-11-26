«Локомотив» — «Байер»: счет матча 1:3, обзор голов

Московскийуступил леверкузенскому(1:3) в домашнем матче пятого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

Счет на 65-й минуте открыли хозяева — Илья Петухов реализовал пенальти. Ханс Анапак-Бака восстановил равновесие на 76-й минуте.

Победу «Байеру» принес дубль Абдула Фесенмайера на 80-й и 93-й минутах.

«Локомотив» опустился на последние место в группе D. У москвичей столько же очков, сколько у сверстников из «Байера» (по 4), но немецкая команда располагается выше по личным встречам.

У лидеров группы D «Ювентуса» и «Атлетико» по 9 очков, а потому у «Локомотива» и «Байера» уже нет шансов пробиться в плей-офф Юношеской лиги.

Матчи последнего тура «Байер» — «Ювентус» и «Атлетико» — «Локомотив» состоятся 11 декабря. 0