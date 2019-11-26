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    «Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА

    «Локомотив» — «Байер»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Юношеская лига УЕФА Локомотив Футбол России Байер Футбол Германии
    Московский «Локомотив» уступил леверкузенскому «Байеру» (1:3) в домашнем матче пятого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет на 65-й минуте открыли хозяева — Илья Петухов реализовал пенальти. Ханс Анапак-Бака восстановил равновесие на 76-й минуте.

    Победу «Байеру» принес дубль Абдула Фесенмайера на 80-й и 93-й минутах.

    «Локомотив» опустился на последние место в группе D. У москвичей столько же очков, сколько у сверстников из «Байера» (по 4), но немецкая команда располагается выше по личным встречам.

    У лидеров группы D «Ювентуса» и «Атлетико» по 9 очков, а потому у «Локомотива» и «Байера» уже нет шансов пробиться в плей-офф Юношеской лиги.

    Матчи последнего тура «Байер» — «Ювентус» и «Атлетико» — «Локомотив» состоятся 11 декабря. 0

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