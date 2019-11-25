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    ЦСКА пытался арендовать форварда из чемпионата Китая

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    ЦСКА был заинтересован в аренде нападающего Седрика Бакамбу из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», но «армейцам» не удалось договориться о переходе, передает «Чемпионат».

    Седрик Бакамбу
    Седрик Бакамбу

    Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год. До переезда в Китай в начале прошлого года он также защищал цвета «Бурсаспора» и «Сошо», воспитанником которого является. В январе этого года сообщалось об интересе к конголезцу со стороны «Барселоны».

    В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 14 матчах китайской Суперлиги (12 — в основе), в которых записал на свой счёт 8 голов (1 — с пенальти) и 4 результативные передачи. 0

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