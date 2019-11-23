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    «Гранада» и «Атлетико» поделили очки

    «Гранада» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Гранада» сыграла вничью с «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:1.

    «Матрасники» вышли вперед на 60-й минуте, когда Ренан Лоди нанес точный удар с острого угла, оказавшись вблизи чужих ворот.

    Хозяева отыгрались спустя семь минут. Анхель Монторо навесил с углового, а Херман Санчес поразил ворота головой.

    Примера. 14-й тур
    «Гранада» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — 60 Лоди, 1:1 — 67 Херман Санчес«Гранада»: Руй Силва, Кини, Диас, Херман Санчес (Мартинес, 71), Дуарте, Гоналон, Вадильо (Мачис, 65), Пуэртас, Азиз (Фернандес, 62), Монторо, Сольдадо«Атлетико»: Облак, Лоди, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Витоло (Поведа, 83), Льоренте (Жоау Феликс, 75), Коке, Эррера, Корреа (Лемар, 55), МоратаПредупреждения: Корреа (28), Сольдадо (31), Фелипе (39), Монторо (43), Пуэртас (54), Гоналон (63), Льоренте (66)

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает третье место (25 очков), а «Гранада» — шестое (21 очко). 0

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