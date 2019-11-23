«Гранада» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче 14-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:1.

«Матрасники» вышли вперед на 60-й минуте, когда Ренан Лоди нанес точный удар с острого угла, оказавшись вблизи чужих ворот.

Хозяева отыгрались спустя семь минут. Анхель Монторо навесил с углового, а Херман Санчес поразил ворота головой.

Примера. 14-й тур «Гранада» — «Атлетико» — 1:1 (0:0) Голы: 0:1 — 60 Лоди, 1:1 — 67 Херман Санчес«Гранада»: Руй Силва, Кини, Диас, Херман Санчес (Мартинес, 71), Дуарте, Гоналон, Вадильо (Мачис, 65), Пуэртас, Азиз (Фернандес, 62), Монторо, Сольдадо«Атлетико»: Облак, Лоди, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Витоло (Поведа, 83), Льоренте (Жоау Феликс, 75), Коке, Эррера, Корреа (Лемар, 55), МоратаПредупреждения: Корреа (28), Сольдадо (31), Фелипе (39), Монторо (43), Пуэртас (54), Гоналон (63), Льоренте (66)

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает третье место (25 очков), а «Гранада» — шестое (21 очко). 0