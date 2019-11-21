Жирков: Чего-то все-таки сборной России в квалификации Евро-2020 не хватило

Полузащитник сборной Россииоценил будущих соперников национальной команды по групповому этапу Евро-2020.

«Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то все-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю.

Мы прекрасно понимаем, что сборная Бельгии — очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьезный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро», — заявил «Известиям» Жирков.

Напомним, сборная России финишировала на втором месте в группе I квалификации к чемпионату Европы — 2020, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Ранее стали известны два из трех соперников России по групповому этапу Евро-2020. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания. 0