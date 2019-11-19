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    Луис Энрике может вновь возглавить сборную Испании

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    Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вновь возглавит «Красную фурию», утверждает El Mundo Deportivo.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    В данный момент главным тренером национальной команды является Роберт Морено, однако в преддверии чемпионата Европы 2020 года произойдут перестановки. Об этом может быть объявлено официально в ближайшее время.

    Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании, которую тренировал с 2018 по 2019 год, в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

    Напомним, что сборная Испания обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года еще в середине октября. 0

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