Луис Энрике может вновь возглавить сборную Испании

Бывший главный тренер сборной Испаниивновь возглавит «Красную фурию», утверждает El Mundo Deportivo.

В данный момент главным тренером национальной команды является Роберт Морено, однако в преддверии чемпионата Европы 2020 года произойдут перестановки. Об этом может быть объявлено официально в ближайшее время.

Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании, которую тренировал с 2018 по 2019 год, в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

Напомним, что сборная Испания обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года еще в середине октября. 0