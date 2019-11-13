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    Давид Вилья объявил о завершении карьеры

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании
    Нападающий японского «Виссел Кобе» Давид Вилья, становившийся чемпионом мира и Европы по футболу в составе национальной команды Испании, объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии.

    Давид Вилья
    Давид Вилья

    «После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты.

    Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня. Моей целью будет закончить, выиграв Кубок императора с "Виссел Кобе" 1 января. После этого я продолжу наслаждаться футболом через все проекты, которые мы сейчас разрабатываем с группой DV7. Спасибо вам за всю любовь», — написал 37-летний футболист в Twitter.

    «Виссел Кобе» осталось провести три матча в чемпионате Японии и сыграть в полуфинале Кубка императора. В случае выхода в финал, последний матч в карьере Вильи состоится 1 января 2020 года.

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