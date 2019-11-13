Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Нападающий японского «Виссел Кобе», становившийся чемпионом мира и Европы по футболу в составе национальной команды Испании, объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии.

«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты.

Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня. Моей целью будет закончить, выиграв Кубок императора с "Виссел Кобе" 1 января. После этого я продолжу наслаждаться футболом через все проекты, которые мы сейчас разрабатываем с группой DV7. Спасибо вам за всю любовь», — написал 37-летний футболист в Twitter.

«Виссел Кобе» осталось провести три матча в чемпионате Японии и сыграть в полуфинале Кубка императора. В случае выхода в финал, последний матч в карьере Вильи состоится 1 января 2020 года.

Накануне появилась информация, что Вилья станет одним из владельцев американской команды «Куинсборо», которая будет базироваться в Нью-Йорке и в 2021 году начнет выступление во втором по силе дивизионе. 0