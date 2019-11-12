Черчесов о подготовке сборной: Главное — грамотно подготовиться

Станислав Черчесов
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На вопрос о том, каковы шансы команды в этой игре Станислав Черчесов ответил так: «Наконец-то прозвучал правильный вопрос! Давайте отвечу так: шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться».
В вопросе о главных беспокойствах Станислав Саламович ответил следующим образом: «"Беспокоит" — неправильное слово. Понятно, что до сборов мы делали для себя специальные пометки, но состояние игроков подсказывает, что пометки пометками, но правильнее оценивать каждый рабочий день». 0