Черчесов о подготовке сборной: Главное — грамотно подготовиться

Главный тренер сборнойответил на вопросы журналистов касательно подготовки команды к матчу Евро-2020 со сборной. Слова специалиста представил сайт « Российского футбольного союза ».

На вопрос о том, каковы шансы команды в этой игре Станислав Черчесов ответил так: «Наконец-то прозвучал правильный вопрос! Давайте отвечу так: шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться».

В вопросе о главных беспокойствах Станислав Саламович ответил следующим образом: «"Беспокоит" — неправильное слово. Понятно, что до сборов мы делали для себя специальные пометки, но состояние игроков подсказывает, что пометки пометками, но правильнее оценивать каждый рабочий день». 0