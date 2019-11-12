Врач сборной России: Черышева и Баринова решили оставить в расположении клубов

Перед матчем сборной, который состоится 16 ноября, штаб команды провел сборы и оценил готовность футболистов к выступлению. Врач сборнойрассказал о повреждениях. Футболисты пропустят оба матча команды.

«По Денису вы знаете: повреждение прямой мышцы бедра во время Лиги чемпионов. Это 2-4 недели, поэтому, к сожалению, он там точно не помощник. Решили оставить Черышева в расположении клуба.

У Баринова за два дня до матча с "Краснодаром" случилась травма подшовно-поясничной мышцы. Мы проводили обследование вместе с врачами "Локомотива" и поняли: он будет вне игры 7-10 дней. Также решили оставить Диму в клубе.

От травм никто не застрахован, тем более сейчас конец года, а многим командам приходится биться на два-три фронта. Понимая это, закладываем все риски», — цитирует специалиста Sports24. 0