ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • 13:27
    • Врач сборной России: Черышева и Баринова решили оставить в расположении клубов
  • 12:59
    • Головин: Все нормально, почти готов
  • 11:39
    • Бывший наставник «Динамо» может возглавить «Сочи»
  • 10:07
    • Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную России
  • 08:58
    • «Бостон» выиграл восьмой матч подряд, «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан»
    Все новости спорта

    Врач сборной России: Черышева и Баринова решили оставить в расположении клубов

    Футбол Евро-2020 Сборная России Футбол России Сборная Бельгии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Перед матчем сборной России с Бельгией, который состоится 16 ноября, штаб команды провел сборы и оценил готовность футболистов к выступлению. Врач сборной Эдуард Безуглов рассказал о повреждениях Черышева и Баринова. Футболисты пропустят оба матча команды.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «По Денису вы знаете: повреждение прямой мышцы бедра во время Лиги чемпионов. Это 2-4 недели, поэтому, к сожалению, он там точно не помощник. Решили оставить Черышева в расположении клуба.

    У Баринова за два дня до матча с "Краснодаром" случилась травма подшовно-поясничной мышцы. Мы проводили обследование вместе с врачами "Локомотива" и поняли: он будет вне игры 7-10 дней. Также решили оставить Диму в клубе.

    От травм никто не застрахован, тем более сейчас конец года, а многим командам приходится биться на два-три фронта. Понимая это, закладываем все риски», — цитирует специалиста Sports24. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 5 — 11 ноября
  • Вчера в 20:05
    •
  • Прогноз
  • Португалия — Литва
  • 1.97
  • Послезавтра в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как выступит «Спартак» в московском дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сможет ли Федерер разгромить главного аутсайдера Лондона?
  • Федерер — Берреттини. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Устроит ли Португалия Литве очередной разгром?
  • Португалия — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября 07:260
  • 12:43
    • «Манчестер Сити» готовится к большим трансферным тратам
  • 11:08
    • Хабиб может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
  • 10:23
    • Стерлинг не сыграет с Черногорией из-за конфликта с Гомесом
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» Вчера в 02:310
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 11:54
    • Жоау Мариу исключен из заявки сборной Португалии на ноябрьские матчи
  • 11:22
    • Вратарь ПСЖ выбыл из строя на несколько недель
  • 10:53
    • Евсеев: «Уфа» старается попасть в еврокубки
    ЦСКА — «Сочи» Футбол Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку ТочилинаПервая за полтора месяца победа ЦСКА в РПЛ — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • 10:38
    • «Ливерпуль» хочет подписать хавбека «Борнмута»
  • 08:41
    • Месси следующим летом примет решение о своем будущем в «Барселоне»
  • 08:28
    • Ракитич не сыграет со Словакией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие