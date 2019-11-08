Обляков: На несколько голов ЦСКА наиграл в двух матчах с «Ференцварошем»

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:0).

«Неудовлетворительное выступление — 1 очков в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Будем работать. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас все впереди. Будем делать выводы и работать. Думаю, на несколько голов мы наиграли в двух матчах с "Ференцварошем", но в итоге 0.

Фанаты? Венгерские болельщики хорошо поддерживали свою команду. Наших фанатов тоже было слышно. Спасибо им. Мы играем для них. Нужно выходить и побеждать, не важно, как сыграли в другом матче группы», — сказа Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы и идет на последнем месте в группе с одним очком. 0