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    Почеттино: Такие матчи делают коллектив более сплоченным

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал выездную победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Я доволен результатом. Мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Сон Хын Мин доказал, что у него крепкий характер. Горжусь этим парнем.

    Ло Чельсо получил травму в сборной, но быстро восстановился и смог проявить себя.

    Я очень рад, потому что это одаренный футболист с крепким характером. Ему нужно было время, но он смог проявить себя в очень непростых обстоятельствах.

    Такие матчи делают коллектив более сплоченным. Мы продолжаем решать свои задачи, и осталось набрать еще три очка, чтобы выйти в плей-офф.

    "Тоттенхэм" сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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