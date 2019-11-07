Почеттино: Такие матчи делают коллектив более сплоченным

Маурисио Почеттино
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«Я доволен результатом. Мы провели хороший матч и набрали три важных очка. Сон Хын Мин доказал, что у него крепкий характер. Горжусь этим парнем.
Ло Чельсо получил травму в сборной, но быстро восстановился и смог проявить себя.
Я очень рад, потому что это одаренный футболист с крепким характером. Ему нужно было время, но он смог проявить себя в очень непростых обстоятельствах.
Такие матчи делают коллектив более сплоченным. Мы продолжаем решать свои задачи, и осталось набрать еще три очка, чтобы выйти в плей-офф.
"Тоттенхэм" сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0