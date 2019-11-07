Миньоле: Думаю, игроки «ПСЖ» согласятся, что им пришлось непросто

Вратарь «Брюгге»прокомментировал гостевое поражение от(0:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В середине 1-го тайма Икарди вывел «ПСЖ» вперед, на 76-й минуте Навас отбил удар Дьяня с пенальти. «ПСЖ» вышел в 1/8 финала, не пропустив ни гола.

«Логично, если после таких игр ты раздражен. Мы наиграли на нечто большее, но остались с пустыми руками.

Провели очень хороший матч, как было и в Мадриде против "Реала". Доказали, что можем соперничать с серьезными парнями.

Смогли доставить сопернику много проблем. И в итоге не набрали ни одного очка, хотя могли вовсе победить. Это сшибает с ног.

Несмотря на все разочарование, мы можем гордиться собой. Не думаю, что прежде бельгийские клубы показывали такую мощь в игре против одного из лидеров европейского футбола.

Думаю, игроки "ПСЖ" согласятся, что им сегодня пришлось непросто», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0