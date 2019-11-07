«Краснодар» — «Трабзонспор»: счет матча 3:1, обзор голов

на своем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» (3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Фернандещ и Ольссон отыгрались в стеночку, что позволило Мануэлю пробить в касание из пределов штрафной — мяч от ноги Асана отправился в ворота.

А на 35-й минуте Ари сделал пяткой скидку к углу штрафной, далее Шапи вырезал к вратарской, откуда Фернандеш пяткой переправил мяч в дальний угол ворот.

Счет стал крупным в компенсированное время — Иван Игнатьев поразил ворота гостей после подачи от угла поля.

Минуту спустя «Трабзонспор» «размочил» счет. Тони от левого угла штрафной ушёл чуть в центр, пару ложных замахов, а затем удар точно под дальнюю штангу ворот.

Лига Европы. 4-й тур. Группа С «Краснодар» (Россия) — «Трабзонспор» (Турция) — 3:1 (2:0) Голы: Серкан Асан, 27 — в свои ворота (1:0). Фернандеш, 34 (2:0). Игнатьев, 90+3 (3:0). Нвакаеме, 90+4 (3:1)«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вилена, Фернандеш (Уткин, 63), Олссон (Камболов, 77), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 66), Стоцкий«Трабзонспор»: Эрдже Кардешлер, Хоссейни, Кампи, Иванилду, Серкан Асан, Доган Эрдоган, Камил Черекчи (Сари, 87), Ахмет Джанбаз, Авдияй (Нвакаеме, 65), Дурсун, Акпинар (Серлот, 72)Предупреждения: Спаич, 19. Кампи, 64

В другой встрече группы С швейцарский «Базель» обыграл на своем поле испанский «Хетафе» со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 8-й минуте — отличился Артур Кабрал. На 45-й минуте Хайме Мата реализовал пенальти в ворота «Базеля» и сравнял счет.

Победу швейцарцам принес гол Фабиана Фрая на 60-й минуте.

Лига Европы. 4-й тур. Группа С «Базель» (Швейцария) — «Хетафе» (Испания) — 2:1 (1:1) Голы: Артур Кабрал, 8 (1:0). Хайме Мата, 45 — с пенальти (1:1). Фрай, 60 (2:1)«Базель»: Омлин, Видмер, Риверос, Эрай Джемерт, Петретта, Альдерете, Фрай, Джака (Кампо, 64), Дзуффи, Жегрова (Пулулу, 88), Артур Кабрал (Адеми, 73)«Хетафе»: Чичисола, Рауль Гарсия, Бруно Гонсалес, Оливера, Портильо, Тимор (Ньом, 67), Фажр (Анхель, 79), Максимович, Хайме Мата, Дуро (Кенеди, 68), ГальегоПредупреждения: Гальего, 17. Джака, 38. Риверос, 44

После четырех туров «Краснодар» с 6 очками занимает третье место, имея равное количество очков с «Хетафе» и уступая испанцам по дополнительным показателям.

«Базель» возглавляет квартет, имея в активе 10 очков. «Трабзонспор» набрал только одно очко и идет на последнем месте. 0