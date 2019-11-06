Тренер «Славии»: Отличный результат, но нужно признать, что нам повезло

Главный тренер «Славии»прокомментировал ничью с(0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«После одного из прошлых матчей я посетовал на то, что нам не везет. Сегодня уже Фортуна была на нашей стороне.

Здорово сыграл Ондржей Коларж, в одном моменте нас спасла перекладина. Отличный результат, но нужно признать, что нам повезло.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Несколько выгодных моментов мы не реализовали, поскольку испытывали большое давление. В первом тайме выходили пять на три, во втором — три на одного. Однако забить так и не смогли...

Но это бесценный опыт, и в следующий раз мы будем спокойнее в подобных ситуациях. Дома мы сыграли лучше, но уступили. Сегодня выглядели похуже и добыли ничью. Это футбол.

Осталось всего два матча. Нужно будет играть на победу, особенно в домашнем матче с "Интером". Эта ничья очень важна, но определяющим будет следующий поединок.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Всю свою жизнь я смотрел "эль класико". Теперь нам довелось увидеть трибуны, скамейки запасных — это особенные ощущения.

Невероятный опыт, просто сказочный для нашей команды. Это награда за наш труд в последние два года», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0