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    Тренер «Славии»: Отличный результат, но нужно признать, что нам повезло

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    Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал ничью с «Барселоной» (0:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Индржих Трпишовски
    Индржих Трпишовски

    «После одного из прошлых матчей я посетовал на то, что нам не везет. Сегодня уже Фортуна была на нашей стороне.

    Здорово сыграл Ондржей Коларж, в одном моменте нас спасла перекладина. Отличный результат, но нужно признать, что нам повезло.

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    Несколько выгодных моментов мы не реализовали, поскольку испытывали большое давление. В первом тайме выходили пять на три, во втором — три на одного. Однако забить так и не смогли...

    Но это бесценный опыт, и в следующий раз мы будем спокойнее в подобных ситуациях. Дома мы сыграли лучше, но уступили. Сегодня выглядели похуже и добыли ничью. Это футбол.

    Осталось всего два матча. Нужно будет играть на победу, особенно в домашнем матче с "Интером". Эта ничья очень важна, но определяющим будет следующий поединок.

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    Всю свою жизнь я смотрел "эль класико". Теперь нам довелось увидеть трибуны, скамейки запасных — это особенные ощущения.

    Невероятный опыт, просто сказочный для нашей команды. Это награда за наш труд в последние два года», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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