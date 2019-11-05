ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКамбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 17:07
    • Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР
  • 13:22
    • Сборная России назвала состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
  • 11:15
    • «Реалу» вновь интересен вингер «Боруссии» Д
  • 10:01
    • «Финикс» остановил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию поражений
  • 09:43
    • Неймар не будет наказан судом за нападение на фаната
    Все новости спорта

    «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА

    «Зенит» — «РБ Лейпциг»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Футбол России Зенит Футбол Германии РБ Лейпциг Юношеская лига УЕФА
    «Зенит» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА со счетом 0:2.

    «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА
    «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА

    Оба гола немецкого клуба на счету Коссиви Амедедеджиссо. Отметим, что с 53-й минуты питерцы играли вдесятером: прямую красную карточку получил защитник Дмитрий Прищепа.

    «РБ Лейпциг» с четырьмя очками поднялся на третье место в группе G. Первую и вторую строчку занимают «Лион» (9) и «Бенфика» (6), которым еще предстоит провести свой матч в этом туре. «Зенит» (1) замыкает квартет.

    Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против «Лиона» 27 ноября в Санкт-Петербурге.

    Юношеская лига УЕФА-2019/20. Группа G. 4-й тур
    «Зенит U19» — «РБ Лейпциг U19» — 0:2 (0:0)
    Голы: Амедедеджиссо, 55; Амедедеджиссо, 74Удаление: Прищепа, 53
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение
  • 02:10
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Зенит» против «Лейпцига» на родном поле?
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Бой за 3 очка в Дортмунде
  • «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Испытает ли «Барселона» снова проблемы со «Славией»?
  • «Барселона» — «Славия». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:290
  • 16:04
    • «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА
  • 15:43
    • Де Лигт из-за травмы не сыграет с «Локомотивом»
  • 15:14
    • Названа символическая сборная 15 тура РПЛ
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ Вчера в 14:080
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» со второй попытки остановить «Ювентус»?
  • 3.78
    •
  • 16:53
    • Фалькао не сыграет против «Реала» в ЛЧ
  • 16:39
    • Эдер: «Локомотив» настроен на победу над «Юве»
  • 16:24
    • Эрик тен Хаг: «Челси» — однин из фаворитов на победу в Лиге чемпионов
    Малкин набрал первое очко после травмы Хоккей НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 09:020
  • 14:45
    • Егоров: Вилков провел игру «Зенит» — ЦСКА на хорошем уровне
  • 14:13
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 12:24
    • «Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие