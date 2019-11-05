«Зенит» — «РБ Лейпциг»: счет матча 0:2, обзор голов

«Зенит» дома проиграл «РБ Лейпциг» в Юношеской лиге УЕФА
globallookpress.com
Оба гола немецкого клуба на счету Коссиви Амедедеджиссо. Отметим, что с 53-й минуты питерцы играли вдесятером: прямую красную карточку получил защитник Дмитрий Прищепа.
«РБ Лейпциг» с четырьмя очками поднялся на третье место в группе G. Первую и вторую строчку занимают «Лион» (9) и «Бенфика» (6), которым еще предстоит провести свой матч в этом туре. «Зенит» (1) замыкает квартет.
Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против «Лиона» 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Юношеская лига УЕФА-2019/20. Группа G. 4-й тур
«Зенит U19» — «РБ Лейпциг U19» — 0:2 (0:0)
Голы: Амедедеджиссо, 55; Амедедеджиссо, 74Удаление: Прищепа, 53